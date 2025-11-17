Биологи объяснили атаки комаров на людей их «внутренними часами»

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 26 0

Насекомые вида Aedes aegypti обитают в тропических лесах и переносят опасные заболевания.

Почему комары кусают людей утром и вечером

Фото: www.globallookpress.com/H. Schmidbauer

Комары вида Aedes aegypti, которые водятся в тропических регионах, чаще всего охотятся на рассвете и в сумерках. Подобное заявление сделали биологи в ходе исследований, опубликовав статью в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые поставили цель прояснить, влияет ли на частоту укусов людей и животных суточный ритм самих комаров. Сначала эксперты проанализировали видеоматериалы, фиксирующих реакцию комаров на углекислый газ.

Более выраженная реакция на одно и то же количество углекислого газа была заметна у комаров в утренние и вечерние часы. Именно в это время суток людей чаще всего кусали эти насекомые.

После этого биологи модифицировали ген, контролирующий внутренние часы комаров. Результаты показали, что мутация гена изменила поведенческие ритмы и снизила их восприимчивость к углекислому газу в утренние часы.

Это исследование стало первым в науке объяснением повышенной активности укусов комаров по утрам и вечерам.

Стоит отметить, что комары вида Aedes aegypti преимущественно обитают в тропических регионах и переносят такие заболевания, как лихорадка денге, а также вирусы чикунгунья и Зика.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, ученые из Университета Кертина в Западной Австралии сообщили об открытии уникального вида пчелы «Люцифер».

