Каково им было? Ученые реконструировали падение астероида, убившего динозавров

Daily Mail: падение астероида, убившего динозавров, было реконструировано

Британские исследователи представили детальный отчет о глобальной катастрофе, произошедшей 66 миллионов лет назад из-за падения астероида Чиксулуб на территорию современной Мексики. Об этом сообщило Daily Mail.

Профессора Майкл Бентон и Моника Грейди из Университета Бристоля и Открытого университета реконструировали события того дня, основываясь на многолетних палеонтологических данных. По их словам, космический объект шириной около десяти километров врезался в полуостров Юкатан. Он спровоцировал мгновенное уничтожение всего живого в радиусе сотен километров.

Удар породил мощнейшую световую вспышку и звуковой удар, а сверхзвуковые ветры и тепловое излучение убивали существ даже на расстоянии 2000 километров от эпицентра.

Через несколько минут после столкновения возникли мегацунами высотой до 100 метров, которые обрушились на побережье Мексиканского залива. Температура воздуха поднялась до критических 226 градусов Цельсия.

В долгосрочной перспективе последствия оказались еще более суровыми, превратив планету в холодный и темный мир на целое десятилетие. Ученые отметили, что поднявшиеся в атмосферу пыль и сажа заблокировали солнечный свет, из-за чего глобальная температура упала на пять градусов уже в первую неделю.

Это привело к прекращению фотосинтеза и гибели более половины всех видов растений и животных, включая динозавров, которые замерзли или погибли от кислотных дождей.

Спустя год после удара средняя температура была на 15 градусов ниже нормы, а реки и озера по всему миру сковал лед. Тем не менее этот катаклизм открыл путь для эволюции млекопитающих, которые смогли выжить в норах и под водой.

«Без этого столкновения приматы могли бы никогда не достичь нашего уровня развития», — резюмируют эксперты, проводя при этом тревожную параллель между древней катастрофой и современным влиянием человека на атмосферу Земли.

Исследователи также установили происхождение рокового небесного тела, проанализировав химический состав горных пород того периода. Удалось выяснить, что астероид относился к типу углеродистых хондритов и прибыл к Земле из дальних рубежей Солнечной системы, расположенных за орбитой Юпитера.

До момента удара объект был виден в небе около недели, становясь все ярче с каждым днем, пока окончательно не изменил историю жизни на планете.

Ученые подчеркивают, что современные люди невольно повторяют некоторые атмосферные изменения, приведшие к вымиранию их рептильных предшественников. Это может угрожать человечеству в будущем.

