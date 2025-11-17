В Госдуме предложили исключить выходные из расчета отпусков

Депутаты от ЛДПР предложили не включать выходные дни в счет отпусков

Депутаты Государственной Думы (ГД) от фракции ЛДПР направили в правительство законопроект, который предлагает не учитывать выходные дни в расчете ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска. Об этом со ссылкой на текст документа сообщили РИА Новости.

Парламентарии предложили внести изменения в статью 120 Трудового кодекса. Сейчас продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней. По соглашению сторон отпуск может быть разделен на части, при этом одна из них должна быть не менее 14 календарных дней, что включает как рабочие, так и выходные дни.

«Законопроектом предлагается не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска», — говорится в пояснительной записке.

Как рассказал агентству глава партии Леонид Слуцкий, сейчас сотрудники имеют право на 28 дней отдыха, однако фактически часть этого времени — это уже выходные, которые и так полагаются каждому работнику.

«Исчисляя отпуска в календарных днях, а не в рабочих, мы приходим к тому, что отгулять весь положенный срок трудовых каникул, не съедая его и без того выходными сутками, просто невозможно», — отметил он.

Слуцкий добавил, что нет ничего удивительного в том, что люди не всегда рады необходимости брать отпуск сразу на 14 дней, ведь выходные все равно попадут в этот период.

Авторы законопроекта подчеркивают, что его реализация позволит работникам более рационально использовать гарантированные 28 дней отпуска, а также дополнительные оплачиваемые дни, что полностью соответствует целям трудового законодательства и принципам социального государства.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в ближайшие новогодние праздники россияне получат самую продолжительную передышку за последние 12 лет. Отдыхать они будут целых 12 дней, а вернуться к работе смогут только 12 января.

