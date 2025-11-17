Уровень бедности в России за 30 лет снизился в три раза

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Больше всего жизнью удовлетворена молодежь до 34 лет.

Какой уровень бедности в России в 2025 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

РАНХиГС: уровень бедности в России за 30 лет снизился в три раза

Уровень бедности в России за 30 лет снизился втрое, при этом за последние десять лет — почти в два раза (с 13,3 до 7%). Такие аналитические данные продемонстрировали в исследовании Президентской академии РАНХиГС. 

Как показали опросы о социальном самочувствии населения, жители страны успешно адаптировалось к новым условиям. Так, например, в сентябре 2025 года три процента респондентов назвали социальные условия очень хорошими, 17 — скорее хорошими, 50 процентов — средними, 20 процентов — скорее плохими и лишь десять — очень плохими.

Кроме того, в материале говорится, что существенно высокий показатель удовлетворенности своей жизнью присутствует у молодежи в возрасте до 34 лет (73%) и у жителей малых региональных городов (69%).

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, россияне смогут получать страховую пенсию в размере 50 тысяч рублей, если их зарплата в течение 30 лет превышала предельную базу по страховым взносам. Сейчас это около 230 тысяч рублей. 

