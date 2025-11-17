В Германии отменили связанный с холокостом скандальный аукцион

С молотка планировали продать личные вещи жертв концлагерей, их письма родным и близким.

В Германии разгорелся скандал из-за желания заработать на памяти холокоста. На аукцион выставили личные вещи жертв концлагерей, их письма родным и близким. Правительство Польши потребовало прекратить издевательство над исторической памятью. В итоге, после напряженного разговора с коллегами из Варшавы, в Берлине поспешили осудить торги.

«Мы полностью едины во мнении, что такая попытка нажиться на преступлении отвратительна и должна быть пресечена. Федеральное правительство уже находится в контакте с ответственными лицами в Северном Рейне — Вестфалии. Подобные вещи просто недопустимы. И должно быть абсолютно ясно, что у нас есть нравственное обязательство перед жертвами пресекать такое», — заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

С тем, что подобные вещи не должны уходить с молотка согласны в «Альтернативе для Германии». Депутат оппозиционной партии указал в разговоре с «Известиями», что артефакты необходимо передать музеям, причем немецким. Там они будут служить напоминанием о фашистских преступлениях и зверствах.

«Такие документы должны храниться в Национальном историческом музее для исторической работы, а не находиться в частных руках у коллекционеров. Это же не какие-то монеты или марки. Речь идет о личных письмах людей, убитых нацистами в концлагерях. Передавать их другим странам, вроде Польши, или кому бы то ни было еще — это неправильно», — подчеркнул депутат партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

В итоге аукцион под давлением общественности отменили, а с сайта организаторов удалили всю информацию. Среди шести сотен лотов были и вещи самих карателей: карточки учета гестапо, записки комендантов, знаки отличия, документы и антисемитские плакаты.

