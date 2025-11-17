Во Франции опасаются, что Украина не вернет выданный за счет российских активов кредит

МИД Франции: Украина не вернет выданный за счет российских активов кредит

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что беспроцентный кредит Украине на сумму до 140 миллиардов евро, который Европейский союз (ЕС) обсуждает выдать под обеспечение замороженных российских активов, может оказаться невозвратным.

В интервью телеканалу France Info министр подчеркнул, что Париж требует участия союзников по G7, чтобы они разделили финансовые риски, поскольку возврат средств Киевом не гарантирован.

Барро также отметил, что выдача кредита не должна приводить к конфискации российских активов, замороженных в Европе, поскольку это создаст существенные юридические проблемы.

Министр подчеркнул, что средства, если они будут выделены Киеву, должны использоваться на закупку вооружений европейского производства, чтобы одновременно поддержать оборонную промышленность стран ЕС.

В Европе заморожено около 200 миллиардов евро российских суверенных активов, большая часть — на счетах Euroclear в Бельгии.

С января по сентябрь 2025 года ЕС уже перечислил Украине примерно 14 миллиардов евро от этих активов.

Идею крупного «репарационного кредита» продвигают несколько стран ЕС, однако Бельгия и ряд партнеров выступают против, опасаясь юридических последствий и рисков для своей финансовой системы.

