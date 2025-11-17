«Нам сказали напиться»: почему Волочкова ушла из антиалкогольного шоу

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 34 0

Балерина почти не участвовала в испытаниях.

Почему Волочкова ушла из шоу «Звезды под капельницей».

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Волочкова ушла из антиалкогольного шоу после ссоры с блогером Габаром

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова сообщила, что приняла решение уйти из антиалкогольного реалити-шоу «Звезды под капельницей» после скандала с блогером Сашей Габаром. Об этом она рассказала Газете.Ru.

По словам артистки, инфлюенсер взял себе букет белых роз, подаренный телеканалом Волочковой.

«Меня оттуда „выгнал“ Саша Габар — трэш-блогер, с которым мы в итоге потом помирились. Для меня цветы — это сокровенная составляющая моей жизни. И Саша Габар, которого я укрывала, как и Никиту Джигурду, пледом, берет мои белые розы <…> Я увидела эту историю (в соцсетях. — Прим. Газета.Ru) уже под утро и покинула этот проект», — рассказала балерина.

Волочкова также заявила, что перед съемками участникам рекомендовали употреблять алкоголь, однако она отказалась из-за расписанных заранее выступлений.

«Нам сказали: вы перед этим рехабом напейтесь, нажритесь», — отметила Волочкова.

По ее словам, в испытаниях она не участвовала, но наблюдала за другими участниками и «поражалась их стойкости». Балерина подчеркнула, что не может выделить столько времени реалити-шоу, поскольку сосредоточена на творческой деятельности. Она поблагодарила создателей программы за приглашение и проявленное уважение.

