«Нужно предохраняться»: Боня обсудила с дочерью интим на первом свидании

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 41 0

13-летняя наследница звезды уверенно ответила на провокационный вопрос о сексе.

Что думает дочь Виктории Бонни про секс на первом свидании

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Телеведущая Боня обсудила с дочерью интим на первом свидании

Виктория Боня обсудила с дочерью Анджелиной секс на первом свидании в соцсетях.

Телеведущая продолжает откровенно делиться тонкостями воспитания своей подрастающей дочери. На этот раз телезвезда решила затронуть по-настоящему серьезную тему и выяснила у 13-летней Анджелины ее отношение к сексу на первом свидании.

Беседа состоялась в компании друга семьи — Алексея Антропова, который занимается организацией социальных проектов для молодежи. Именно он и задал Анджелине прямой вопрос: считает ли она, что интим на первой встрече — «стрем». Ответ юной наследницы был однозначным — она неодобрительно относится к такому развитию событий.

«Мы все равно эти темы обсуждаем. Конечно же, как мама, я говорю Анжелине: „Ты знаешь, что в будущем у тебя будут отношения, что ты должна понимать, что нужно предохраняться“. Она говорит: „Мама, я все знаю. Ну что ты думаешь, я ничего не знаю?"» — дополнила Боня.

Звезда выразила уверенность в том, что дочь обязательно расскажет ей, если у нее проснутся к кому-то чувства и она решится вступить в близкие отношения с избранником. Анджелина объяснила, как понять, что пришло время для нового витка отношений с возлюбленным.

«Когда ты чувствуешь себя готовым, когда другой человек готов, когда ты разговариваешь с ним, когда ты думаешь об этом. Тогда можно понять, что время пришло», — заявила девушка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что певец Олег Газманов ежедневно отжимается 74 раза.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:56
Москву ожидает ледяной дождь, Петербург — мокрый снег
14:37
Санкт-Петербургский Дом музыки проводит Высшие исполнительские курсы в Ялте
14:32
Путин на встрече с Черногаевым обсудил бесплатную юридическую помощь
14:32
Собянин: современные школа и поликлиника открылись в Филимонковском районе Новой Москвы
14:21
Фрагменты Ил-2 и Т-34 времен Великой Отечественной войны обнаружили в Крыму
14:15
Мужчина приготовил собственную ампутированную ногу и подал друзьям в тако

Сейчас читают

Армению уже отрезали от России, это территория НАТО — Григорян
«Хочу быть долго бодрым»: Олег Газманов ежедневно отжимается 74 раза
От науки к астрологии: как спланировать пол будущего ребенка
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году