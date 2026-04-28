«Был эмоционален»: Владимир Соловьев извинился перед Викторией Боней

Владимир Соловьев извинился перед Викторией Боней

Телеведущий Владимир Соловьев извинился перед блогером Викторией Боней в прямом эфире после их конфликта. Боня подключилась онлайн к эфиру программы журналиста, чтобы обсудить ситуацию, возникшую после резких высказываний в ее адрес.

«Во-первых, вы прекрасно выглядите!» — начал беседу Соловьев.

После ведущий добавил, что ранее он «был слишком эмоционален» и груб, высказываясь о Боне. Он признал, что должен внимательнее относиться к словам, звучащим в эфире.

При этом ведущий назвал несправедливыми обвинения в мизогинии (ненависть к женщинам — Прим. ред.), и отметил, что в его программах регулярно участвуют представительницы прекрасного пола.

Ранее между блогером и телеведущим произошел конфликт, который вызвал широкий резонанс общественности. Соловьев допустил оскорбительные высказывания в адрес Виктории, комментируя ее деятельность в сети.

На деятельность Бони в ее аккаунтах ранее обратили внимание в Кремле. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков это подтвердил. Он отмечал, что в ее ролике поднимаются резонансные темы, однако по ним ведется работа, в которую вовлечено большое число специалистов. Эти вопросы не остаются без внимания государства.

