Джекпот сломал жизнь: женщина выиграла крупную сумму в казино, но стала банкротом и лишилась жилья

|
Дарья Орлова
Потеряла она гораздо больше, чем получила.

Как становятся лудоманами

Фото: 5-tv.ru

В Британии женщина выиграла крупную сумму и стала зависима от казино

Жительница Великобритании Лиза Уокер призналась, что после крупного выигрыша в 2001 году оказалась в зависимости от азартных игр, потеряв дом, семью и финансовую стабильность. Об этом сообщает Need To Know.

По словам Уокер, именно выигрыш в 127 тысяч фунтов стал для нее точкой, после которой азарт начал управлять ее поступками. Она вспоминала, что могла быть уставшей или больной, но все равно продолжала ездить в казино и букмекерские конторы, надеясь повторить удачу. Однако новых выигрышей не было, и долги росли. В итоге британка объявила себя банкротом, лишилась жилья, а зависимость стала разрушать ее брак.

История Уокер разворачивалась в Великобритании, где доступ к азартным играм остается широко распространенным. Женщина отмечала, что зависимых игроков сложно распознать, так как внешне они ничем не выдают свою проблему, в отличие, например, от людей, страдающих алкогольной зависимостью.

Ситуация усугубляется тем, что с появлением онлайн-игр попасть в ловушку казино стало еще проще. Уокер призвала тех, кто сталкивается с подобной проблемой, не откладывать обращение к специалистам. Сейчас она продолжает реабилитацию, живет в небольшой квартире, ухаживает за садом и гуляет с собаками, постепенно восстанавливая свою жизнь.

