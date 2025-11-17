Риск развития диабета: чем опасен большой объем талии

Врач-эндокринолог Меркулова: объем талии может указывать на риск диабета

Объем талии более 80 сантиметров у женщин и более 94 сантиметров у мужчин может указывать на повышенный риск развития диабета. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала врач-эндокринолог Ксения Меркулова.

По словам специалиста, метаболический синдром представляет собой комплекс нарушений, возникающих на фоне увеличения висцерального жира. Его накопление снижает чувствительность тканей к инсулину, повышает уровень инсулина в организме и приводит к сбоям в углеводном, липидном и пуриновом обмене, а также к возникновению артериальной гипертонии. Врач назвала этот процесс «спусковым крючком» для диабета.

«Самый основной и первый, пусковой момент — инсулинорезистентность, которая устанавливается при: объем талии более 80 сантиметров у женщин и более 94 сантиметров у мужчин. Да, для установления инсулинорезистентности не нужно сдавать инсулин, считать индексы HOMA и CARO, стоит лишь измерить объем талии и взвеситься, подсчитав затем свой индекс массы тела», — объяснила доктор.

Она отметила, что при инсулинорезистентности поджелудочная железа пытается компенсировать снижение чувствительности тканей путем увеличения выработки инсулина, чтобы доставлять глюкозу в клетки и обеспечивать их энергией.

«Но большое количество подкожно-жировой клетчатки, в основном висцерального жира, выделяя различные провоспалительные молекулы, мешает инсулину прикрепиться к клеткам периферических тканей и „отдать“ глюкозу внутрь клетки. Некоторое время резервов поджелудочной железы хватает, но, не снизив массу тела, не избавившись от висцерального жира, в дальнейшем резервные способности железы заканчиваются, сначала наступает предиабет, который затем вполне может перейти в сахарный диабет 2-го типа», — подчеркнула Меркулова.

Врач добавила, что инсулинорезистентность является не причиной, а следствием избыточного веса. Она не препятствует снижению массы тела, но значительно увеличивает вероятность развития диабета второго типа.

