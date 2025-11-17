Риск развития диабета: чем опасен большой объем талии

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 66 0

Висцеральный жир и инсулинорезистентность связаны с нарушением обменов.

Чем опасен большой объем талии

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Врач-эндокринолог Меркулова: объем талии может указывать на риск диабета

Объем талии более 80 сантиметров у женщин и более 94 сантиметров у мужчин может указывать на повышенный риск развития диабета. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала врач-эндокринолог Ксения Меркулова.

По словам специалиста, метаболический синдром представляет собой комплекс нарушений, возникающих на фоне увеличения висцерального жира. Его накопление снижает чувствительность тканей к инсулину, повышает уровень инсулина в организме и приводит к сбоям в углеводном, липидном и пуриновом обмене, а также к возникновению артериальной гипертонии. Врач назвала этот процесс «спусковым крючком» для диабета.

«Самый основной и первый, пусковой момент — инсулинорезистентность, которая устанавливается при: объем талии более 80 сантиметров у женщин и более 94 сантиметров у мужчин. Да, для установления инсулинорезистентности не нужно сдавать инсулин, считать индексы HOMA и CARO, стоит лишь измерить объем талии и взвеситься, подсчитав затем свой индекс массы тела», — объяснила доктор.

Она отметила, что при инсулинорезистентности поджелудочная железа пытается компенсировать снижение чувствительности тканей путем увеличения выработки инсулина, чтобы доставлять глюкозу в клетки и обеспечивать их энергией.

«Но большое количество подкожно-жировой клетчатки, в основном висцерального жира, выделяя различные провоспалительные молекулы, мешает инсулину прикрепиться к клеткам периферических тканей и „отдать“ глюкозу внутрь клетки. Некоторое время резервов поджелудочной железы хватает, но, не снизив массу тела, не избавившись от висцерального жира, в дальнейшем резервные способности железы заканчиваются, сначала наступает предиабет, который затем вполне может перейти в сахарный диабет 2-го типа», — подчеркнула Меркулова.

Врач добавила, что инсулинорезистентность является не причиной, а следствием избыточного веса. Она не препятствует снижению массы тела, но значительно увеличивает вероятность развития диабета второго типа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рак, диабет и ожирение могут стать причинами для отказа в визах США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 94.42
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:08
Механизмы очищения организма: какие продукты помогают очистить кровь и печень
23:51
Тусклость, ломкость и сухость: что лишает волосы прочности и эластичности
23:33
В Сочи мужчины избили девушку на пешеходном переходе
23:15
Подозрительные операции: почему банки блокируют переводы самому себе
23:00
«Особенно мучительно»: какая привычка мешает бодрому началу недели
22:45
Риск развития диабета: чем опасен большой объем талии

Сейчас читают

Армению уже отрезали от России, это территория НАТО — Григорян
«Без ненужных интересов»: режиссер Кирилл Кузин о воспитании детей
Рисует березы и интересуется космосом: как Орейро «заразила» сына любовью к России
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году