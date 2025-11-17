Все поздоровались: двухлетний Аристарх посетил студию «Известий»

Эфирная новость 43 0

История мальчика, с которым не поздоровалась соседка, вылилась в флешмоб по всей России.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Двухлетний Аристарх, герой всероссийского флешмоба, посетил студию «Известий»

Двухлетний Аристарх, который стал героем флешмоба после завирусившегося на всю страну видео, побывал в студии «Известий». И конечно, все с ним здоровались. Малыш встретился со своими самыми любимыми героями из мультфильма «Три кота» — Коржиком, Карамелькой и Компотом. А еще гостю провели экскурсию по телеканалу и показали, как делают новости.

История двухлетнего Аристарха началась с того, как он вежливо поздоровался с соседкой, а та прошла мимо. Мама выложила видео в сеть, и эти кадры растрогали миллионы пользователей. Люди со всей страны внезапно стали присылать мальчику теплые слова поддержки и предавать привет.

Ранее 5-tv.ru писал, что ролик в Аристархом уже посмотрели несколько миллионов пользователей.

Эта история — напоминание нам, взрослым, что нужно быть добрее и внимательнее. Сначала маленький Аристарх сумел объединить миллионы россиян, теперь присоединяется весь мир.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:56
Москву ожидает ледяной дождь, Петербург — мокрый снег
14:37
Санкт-Петербургский Дом музыки проводит Высшие исполнительские курсы в Ялте
14:32
Путин на встрече с Черногаевым обсудил бесплатную юридическую помощь
14:32
Собянин: современные школа и поликлиника открылись в Филимонковском районе Новой Москвы
14:21
Фрагменты Ил-2 и Т-34 времен Великой Отечественной войны обнаружили в Крыму
14:15
Мужчина приготовил собственную ампутированную ногу и подал друзьям в тако

Сейчас читают

Армению уже отрезали от России, это территория НАТО — Григорян
«Хочу быть долго бодрым»: Олег Газманов ежедневно отжимается 74 раза
От науки к астрологии: как спланировать пол будущего ребенка
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году