Все поздоровались: двухлетний Аристарх посетил студию «Известий»

Двухлетний Аристарх, герой всероссийского флешмоба, посетил студию «Известий»

Двухлетний Аристарх, который стал героем флешмоба после завирусившегося на всю страну видео, побывал в студии «Известий». И конечно, все с ним здоровались. Малыш встретился со своими самыми любимыми героями из мультфильма «Три кота» — Коржиком, Карамелькой и Компотом. А еще гостю провели экскурсию по телеканалу и показали, как делают новости.

История двухлетнего Аристарха началась с того, как он вежливо поздоровался с соседкой, а та прошла мимо. Мама выложила видео в сеть, и эти кадры растрогали миллионы пользователей. Люди со всей страны внезапно стали присылать мальчику теплые слова поддержки и предавать привет.

Ранее 5-tv.ru писал, что ролик в Аристархом уже посмотрели несколько миллионов пользователей.

Эта история — напоминание нам, взрослым, что нужно быть добрее и внимательнее. Сначала маленький Аристарх сумел объединить миллионы россиян, теперь присоединяется весь мир.

