Еврокомиссию заподозрили в использовании ИИ при подготовке официальных ответов

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Поводом стал запрос о первоисточниках, на которые опиралась Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия использует ИИ для подготовки ответов на запросы

Фото: 5-tv.ru

Euractiv: ЕК подозревают в использовании ИИ при подготовке ответов на запросы

Ирландская организация обратилась к европейскому омбудсмену с жалобой на Еврокомиссию, заподозрив ее в применении искусственного интеллекта при подготовке официального ответа на запрос о документах. Об этом пишет портал Euractiv.

Правозащитники из Ирландии сообщили омбудсмену, что документ, содержащий информацию о первоисточниках, на которые ссылалась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вероятно, был подготовлен с использованием генеративного ИИ ChatGPT. В организации подчеркнули, что это может нарушать внутренние рекомендации Еврокомиссии, запрещающие применять такие инструменты при создании публичных материалов.

Поводом для обращения стало недавнее заявление фон дер Ляйен, в котором она отметила, что искусственный интеллект достигнет паритета с человеческим интеллектом уже к 2026 году. Ирландские правозащитники уверены, что анализ документа указывает на участие ИИ в подготовке официального ответа.

По данным Euractiv, аппарат европейского омбудсмена в настоящее время рассматривает вопрос о начале официального расследования и решает, стоит ли запускать процесс.

Представитель Еврокомиссии отметила, что внутренние руководящие принципы касаются использования ИИ внутри аппарата, и отказалась уточнять, применялись ли системы искусственного интеллекта при подготовке ответа на запрос. Если расследование подтвердит нарушения, это может привести к пересмотру практики подготовки официальных документов, усилению контроля за использованием ИИ в структурах ЕК и уточнению правил работы с публичными материалами.

