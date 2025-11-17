«Я стала хозяйкой»: Анна Пересильд намекнула на грандиозные перемены в жизни

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 15 0

Обязанностей у юной звезды немало — она совмещает учебу в школе и работу в кино.

Что изменилось в жизни Анны Пересильд в последнее время

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Анна Пересильд стала самостоятельной и учится заботиться о себе

Актриса Анна Пересильд призналась, что в последнее время стала гораздо более самостоятельной. В свои 16 она повзрослела, ведь забот на плечах немало — приходится совмещать учебу в школе и работу в кино.

«Я стала хозяйкой, скажем так. Я научилась готовить, научилась убираться. Умею готовить шарлотку, я много чего умею готовить теперь», — рассказала Пересильд в эфире федерального телеканала.

Кроме того, звезда фильма «Алиса в Стране Чудес» совмещает учебу в десятом классе с работой в кино. Девушка посещает школу изредка, и ей помогает бабушка, контролируя учебный процесс. Однако у актрисы не очень хорошие отношения с одноклассниками: недавно она призналась, что подвергается буллингу и критике со стороны сверстников.

В конце октября 2025 года Пересильд подтвердила роман с певцом Ваней Дмитриенко и рассказала о начале их отношений. Пара также выпустила дуэтную песню «Силуэт», которая стала саундтреком к фильму «Алиса в Стране Чудес».

