«Я на сцене давно»: Серябкина не боится конкуренции с молодыми артистами

Анастасия Антоненко
У певицы широкая аудитория преимущественно 18-25 лет.

Ольга Серябкина: оставаться на плаву помогают тренды и желание узнавать новое

Как оставаться популярным артистом даже спустя 20 лет? На этот вопрос ответила певица Ольга Серябкина в интервью 5-tv.ru перед началом сольного концерта SERYABKINA — «GOLD».

По словам певицы, она не боится потерять узнаваемость. Все потому, что она не сидит на месте и постоянно узнает что-то новое, следит за трендами. Ольга отметила, что важно не быть уставшим и не застревать на достигнутых вершинах.

«Вообще очень важно интересоваться. Для меня очень важно не застревать, потому что я на сцене давно, могла бы остаться где-то в 2007–2008 году. Надо следить за трендами, что-то для себя примерять, вообще интересоваться, не быть уставшим. Слушать то, что происходит, ловить этот воздух и как-то не застревать. Очень важно не застревать, и тогда все будет складываться вот по ощущению неплохо», — поделилась певица.

Серябкина подчеркнула, что у нее широкая аудитория преимущественно 18-25 лет. Молодежь, как отметила артистка, научилась зарабатывать и знает, как себя реализовать, что заслуживает внимания.

«Сейчас, между прочим, молодые знают, как себя реализовывать. Это очень неплохо. Купили-то билеты», — пошутила Ольга.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, на сольном концерте Ольга Серябкина сменит немало нарядов. Кроме того, певица знатно похудела после занятий танцами и многочисленных репетиций. И все для того, чтобы порадовать горячо любимого зрителя!

