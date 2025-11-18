«Время покажет»: Андрей Державин объяснил популярность душевных песен

Певец Державин: понимание душевной песни зависит от слушателя

Понимание душевной песни зависит от слушателя. Такое мнение высказал певец Андрей Державин в беседе с 5-tv.ru на Всенародной танцплощадке «Ээхх разгуляй!» от «Радио Шансон».

«Время покажет, что такое душевная песня для душевных людей: люди разные, песни разные, время выбирает героев», — рассказал Державин.

По его словам, создание музыки часто непредсказуемо: композиции могут родиться неожиданно, а слушатели сами определяют их ценность.

«Можно долго сидеть, пыхтеть и сочинять, а потом вдруг выясняется то, что ты что-то сделал „вот так“ (имеется в виду по щелчку пальцев — Прим. Ред.) на гитаре для друзей, — это лучшая песня на свете, которую знало человечество в своей истории», — добавил музыкант.

Особое внимание Державин уделил песне «Не плачь, Алиса». Он рассказал, что решение включить ее в концерт «Эх, разгуляй» возникло после звонка внучки, которая прочитала его пост и попросила: «Дед, спой песню, она же про меня». В этот момент артист осознал, что его судьба — исполнять эту композицию всю оставшуюся жизнь. Музыкант подчеркнул, что песня давно полюбилась зрителям и слушателям, и он продолжает ее исполнять с большим удовольствием.

Державин также в разговоре с корреспондентом рассказал о концертах, которые прошли при полных залах: 12 ноября в Санкт-Петербурге и 14 ноября в Москве. Он отметил, что публика ждала выступлений 31 год, и многие зрители приезжали из других городов и стран.

«После концерта весь концертный зал Москвы, там сколько — 3,5 тысячи человек, они шли по улицам и пели мои песни», — рассказал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что народный артист России Олег Газманов ежедневно отжимается 74 раза.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.