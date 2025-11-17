Мерц: существовавший 80 лет мировой порядок подошел к концу

Завершилась эра, определявшая мировую политику десятилетиями. Об этом заявил на берлинской пресс-конференции газеты Süddeutsche Zeitung канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Мы знаем вполне наверняка, что порядок, который мы на Западе знаем последние 80 лет, а на Востоке — 35 лет, что этот миропорядок сейчас — в эти дни, недели, месяцы, сегодня, в этот день, когда мы тут встречаемся, — пришел к своему концу», — заявил политик.

Мерц подчеркнул, что формирование новой архитектуры международных отношений возможно только в тесном сотрудничестве с европейскими соседями.

Среди беспрецедентных вызовов он выделил конфликт на Украине, сложные отношения с Китаем и нарастающие торговые разногласия с США. Особую тревогу канцлер выразил по поводу «глубокого раскола в Атлантике», ставящего под сомнение все принципы трансатлантических отношений, выстраивавшихся десятилетиями.

Эта оценка находит подтверждение в заявлениях других мировых лидеров.

Еще 24 сентября президент Финляндии Александр Стубб констатировал окончание пост-холодновоенного миропорядка, предупредив, что для формирования новой системы потребуется 5-10 лет.

Российская дипломатия предлагает свой взгляд на трансформацию. Как отмечала 21 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в мире активно развивается многополярность, где ключевыми игроками наравне с традиционными центрами силы выступают Россия и Китай.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Еврокомиссию заподозрили в использовании ИИ при подготовке официальных ответов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.