«Свободная и единая Германия»: Мерц забыл об участии СССР в победе над нацизмом

Канцлер ФРГ поздравил Европу с годовщиной освобождения, не упомянув Советский Союз.
Фото: www.globallookpress.com/Dts Nachrichtenagentur
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Мерц не упомянул роль СССР в победе во Второй Мировой войне
В обращении канцлера ФРГ Фридриха Мерца, приуроченном ко Дню освобождения от нацизма, не нашлось места ни Советскому Союзу, ни солдатам Красной армии. Текст он опубликовал 8 мая в соцсети X.
«8 мая 1945 года принесло освобождение для миллионов людей, для Германии, для Европы. Этот день призывает никогда не забывать, к чему может привести ненависть», — написал немецкий лидер, добавив, что дата обязывает его народ выступать за свободную и демократичную Германию в «сильной Европе».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в тот же день заявил, что западные страны относятся к итогам Великой Отечественной войны безответственно и не чтут их должным образом. Он напомнил, что именно результат этого исторического события заложил основу всего послевоенного мироустройства. Глава МИД РФ также упомянул Мерца, который неоднократно заявлял о намерении снова сделать армию ФРГ сильнейшей в Европе.
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен раскритиковал поздравление канцлера, заявив, что тот ведет Европу к большой войне с Россией и поддерживает геноцид в секторе Газа.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 8 мая
- Насыщенная программа: где в Москве можно встретить День Победы рядом с домом
- 8 мая
- Роберт Фицо возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
- 8 мая
- Президент Узбекистана прибыл в Россию в преддверии Дня Победы
- 8 мая
- Ушаков подтвердил участие Токаева и Мирзиёева в торжествах по случаю 9 Мая
- 8 мая
- Фицо прилетел в Москву для участия в мероприятиях ко Дню Победы
- 8 мая
- Акция «Живая цепь» прошла на Северном речном вокзале в Москве
- 8 мая
- Акция «Бессмертный полк» прошла в Париже
- 8 мая
- В Музее обороны Москвы рассказали истории героев, защищавших город в 1941 году
- 8 мая
- «Единая Россия» провела патриотический флешмоб «Синий платочек» в Серпухове
- 8 мая
- Патриарх Кирилл поздравил военнослужащих с 81-й годовщиной Победы
Читайте также
28%
Нашли ошибку?