Мерц не упомянул роль СССР в победе во Второй Мировой войне

В обращении канцлера ФРГ Фридриха Мерца, приуроченном ко Дню освобождения от нацизма, не нашлось места ни Советскому Союзу, ни солдатам Красной армии. Текст он опубликовал 8 мая в соцсети X.

«8 мая 1945 года принесло освобождение для миллионов людей, для Германии, для Европы. Этот день призывает никогда не забывать, к чему может привести ненависть», — написал немецкий лидер, добавив, что дата обязывает его народ выступать за свободную и демократичную Германию в «сильной Европе».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в тот же день заявил, что западные страны относятся к итогам Великой Отечественной войны безответственно и не чтут их должным образом. Он напомнил, что именно результат этого исторического события заложил основу всего послевоенного мироустройства. Глава МИД РФ также упомянул Мерца, который неоднократно заявлял о намерении снова сделать армию ФРГ сильнейшей в Европе.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен раскритиковал поздравление канцлера, заявив, что тот ведет Европу к большой войне с Россией и поддерживает геноцид в секторе Газа.

