Президент Финляндии допустил начало переговоров РФ и Украины в начале 2026 года

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 43 0

Завершение конфликта в текущем году маловероятно.

Когда начнутся переговоры России и Украин

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Переговоры между Россией и Украиной могут начаться в начале 2026 года. Таким предположением поделился президент Финляндии Александр Стубб на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

По словам лидера Финляндии, завершение конфликта в текущем году маловероятно.

«Честно говоря, не вижу конца этого конфликта в этом году», — отметил Стубб, добавив, что стороны могут сесть за стол переговоров не ранее февраля–марта следующего года.

Финский лидер подчеркнул, что оценивает ситуацию трезво, хотя сохраняет осторожный оптимизм. Он отметил, что решение о начале переговорного процесса должно приниматься украинской стороной.

Кроме того, Стубб указал, что любые контакты европейских политиков с Россией должны согласовываться с другими странами Евросоюза, чтобы обеспечивать координацию действий на международной арене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как президент России Владимир Путин настроен к урегулированию конфликта на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 94.42
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:06
Давайте быть приветливыми: как малыш Аристарх поздоровался со всей Россией
20:55
Проект «Мои наставники» охватит участников из всех регионов России
20:48
Президент Финляндии допустил начало переговоров РФ и Украины в начале 2026 года
20:37
Зеленский представил пакет военной помощи Франции для Украины
20:27
В Санкт-Петербурге прохожая спасла упавшего в канал ребенка
20:20
С пятой попытки: Том Круз получил почетный «Оскар»

Сейчас читают

Армению уже отрезали от России, это территория НАТО — Григорян
«Класс расхохотался»: в школьные годы принц Уильям не хотел становиться монархом
Гастроли по зонам? Где выступает новый состав «Вороваек»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году