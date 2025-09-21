Песков: Путин открыт к урегулированию конфликта на Украине путем переговоров

Президент России Владимир Путин по-прежнему заинтересован и открыт к урегулированию украинского конфликта с помощью мирных переговоров, а также рассчитывает на продолжение работы с США по данному направлению. Об этом сообщил официальный пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

По его словам, российский лидер, как и его американский коллега, рассматривает решение вопроса на Украине в дипломатическом контексте.

«Путин так же, как и президент США Дональд Трамп, сохраняет свою заинтересованность и открытость к выводу всей украинской истории в русло мирного урегулирования», — пояснил Песков.

К тому же он добавил, что Кремль ожидает дальнейшей помощи Вашингтона для поиска решений украинского кризиса. Москва, отметил Песков, продолжит работать, чтобы «нащупать возможность» мирного разрешения сложившейся ситуации.

«Посмотрим, что из этого получится», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

До этого, 19 сентября, постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер рассказал, что Трамп не собирается навязывать условия при заключении соглашения между Россией и Украиной. Однако у США в планах есть использование рычагов давления для ускорения процесса урегулирования кризиса на Украине.

Также 18 сентября Трамп выражал надежду на хорошие новости в урегулировании украинского конфликта. Он отметил, что видит за собой обязанность в том, чтобы положить конец кризису.

Ранее, писал 5-tv.ru, специальный посланник президента США Кит Келлог высказался о территориальных уступках Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.