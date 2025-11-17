В Первоуральске мужчина взял в заложники сожительницу и угрожает взрывом

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 32 0

Незадолго до происшествия его навещали сотрудники правоохранительных органов.

В Первоуральске мужчина взял в заложники сожительницу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мужчина в Первоуральске Свердловской области удерживает свою сожительницу в квартире и угрожает взорвать гранату. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в доме на улице Малышева, где мужчина заперся вместе с женщиной. По данным канала, каких-либо требований он не выдвигает. Известно, что незадолго до происшествия его навещали сотрудники правоохранительных органов.

Предварительно установлено, что мужчина находится в состоянии опьянения. Подтвердить наличие у него гранаты пока не удалось.

В связи с угрозой все жители дома были эвакуированы.

«Все жители дома эвакуированы и находятся в полной безопасности», — сообщил глава Первоуральска Игорь Кабец в своем Telegram-канале.

На месте происшествия работают силовые и оперативные службы. Дом оцеплен, специалисты ведут переговоры с мужчиной. По словам главы города, ситуация находится под контролем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина наэлектризовал металлическую трубку душа и убил жену.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 94.42
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:45
Риск развития диабета: чем опасен большой объем талии
22:30
Дополнительный доход: сколько россиян нашли подработку в 2025 году
22:22
В Первоуральске задержан мужчина, угрожавший взорвать дом гранатой
22:15
До сих пор вспоминают с теплом: что создавало атмосферу советского Нового года
22:10
Лавров назвал визит главы МИД Индии в Москву своевременным
22:00
«Без ненужных интересов»: режиссер Кирилл Кузин о воспитании детей

Сейчас читают

Армению уже отрезали от России, это территория НАТО — Григорян
Рисует березы и интересуется космосом: как Орейро «заразила» сына любовью к России
Гастроли по зонам? Где выступает новый состав «Вороваек»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости