Пранк вышел из-под контроля: блогеры повесили свой «шедевр» в Лувре
Картина провисела в главном музее Франции по меньшей мере два часа.
Фото, видео: Reuters/Abdul Saboor; 5-tv.ru
Бельгийские пранкеры повесили свой портрет рядом с «Мона Лизой» в Лувре
Лувр опять опозорился на весь мир своей дырявой системой безопасности. На этот раз ее обманули молодые блогеры из Бельгии, которые под видом посетителей попали в музей и повесили собственный распечатанный портрет в зале со знаменитой «Мона Лизой». Прямо на глазах у скучающей охраны.
Полотно и раму пранкеры пронесли мимо охраны в обычном бумажном пакете. Хотя в Лувр запрещено проносить абсолютно любые произведения искусства и антиквариат.
Новую картину на стене заметили далеко не сразу. Фотография двух друзей провисела на одной стене с мировыми шедеврами как минимум пару часов.
