Пранк вышел из-под контроля: блогеры повесили свой «шедевр» в Лувре

Эфирная новость 68 0

Картина провисела в главном музее Франции по меньшей мере два часа.

Фото, видео: Reuters/Abdul Saboor; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бельгийские пранкеры повесили свой портрет рядом с «Мона Лизой» в Лувре

Лувр опять опозорился на весь мир своей дырявой системой безопасности. На этот раз ее обманули молодые блогеры из Бельгии, которые под видом посетителей попали в музей и повесили собственный распечатанный портрет в зале со знаменитой «Мона Лизой». Прямо на глазах у скучающей охраны.

Полотно и раму пранкеры пронесли мимо охраны в обычном бумажном пакете. Хотя в Лувр запрещено проносить абсолютно любые произведения искусства и антиквариат.

Новую картину на стене заметили далеко не сразу. Фотография двух друзей провисела на одной стене с мировыми шедеврами как минимум пару часов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 94.42
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:15
Нейросеть в помощь: как в Петербурге защищают памятники от вандалов
2:56
Буланову бросили все ее «энергосберегающие» танцоры
2:34
«Привет, Аристарх!»: как вежливый малыш объединил Россию в самом добром флешмобе
2:08
Пранк вышел из-под контроля: блогеры повесили свой «шедевр» в Лувре
1:46
Трамп допустил удары по Мексике ради борьбы с наркотрафиком в США
1:27
В США анонсировали продвижение дополнительных санкций против России

Сейчас читают

Армению уже отрезали от России, это территория НАТО — Григорян
«Это не остановить»: Игорь Саруханов о будущем шансона
«Без ненужных интересов»: режиссер Кирилл Кузин о воспитании детей
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году