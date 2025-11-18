Пранк вышел из-под контроля: блогеры повесили свой «шедевр» в Лувре

Бельгийские пранкеры повесили свой портрет рядом с «Мона Лизой» в Лувре

Лувр опять опозорился на весь мир своей дырявой системой безопасности. На этот раз ее обманули молодые блогеры из Бельгии, которые под видом посетителей попали в музей и повесили собственный распечатанный портрет в зале со знаменитой «Мона Лизой». Прямо на глазах у скучающей охраны.

Полотно и раму пранкеры пронесли мимо охраны в обычном бумажном пакете. Хотя в Лувр запрещено проносить абсолютно любые произведения искусства и антиквариат.

Новую картину на стене заметили далеко не сразу. Фотография двух друзей провисела на одной стене с мировыми шедеврами как минимум пару часов.

