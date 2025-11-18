В Японии и Южной Корее ждут прямых рейсов с Россией

Посольство в Токио сообщило о запросе японских авиакомпаний на рейсы в Россию

В Японии существует запрос на возобновление авиасообщения с Россией как среди крупнейших перевозчиков, так и среди местных компаний, сообщили «Известиям» в российском посольстве в Токио.

«Запрос на возобновление рейсов есть, в том числе у японских авиакомпаний, которые, очевидно, понесли убытки из-за антироссийской политики своего правительства», — заявили в посольстве.

Дипломаты отметили, что Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airways (ANA) вынуждены прокладывать маршруты в Европу в обход России — например, через Среднюю Азию или Гренландию, что увеличивает стоимость билетов, удлиняет время в пути и приводит к повышенному износу самолетов.

Кроме того, в диппредставительстве добавили, что и российские авиакомпании также заинтересованы в восстановлении прямых рейсов.

«Для продвижения процесса необходимо лишь политическое решение со стороны Токио. Если оно будет принято, мы готовы к диалогу и практической работе», — подчеркнули в посольстве России.

Возобновить рейсы в Россию готова и корейская Korean Air. Раньше эта авиакомпания вместе с «Аэрофлотом» выполняла рейсы из Москвы и Петербурга в Сеул, Пусан и другие города. Авиакомпания приступит к этому вопросу после согласования со всеми заинтересованными органами, заявили изданию в Korean Air.

При этом среди россиян растет спрос на полеты в Японию и Южную Корею. Так, за январь–сентябрь этого года Японию посетили в два раза больше россиян, чем годом ранее, а турпоток в Южную Корею второй год подряд растет на 21-25%.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Japan Airlines заявила, что обсуждение вопроса возобновления прямого авиасообщения с Россией будет возможным только после того, как появятся соответствующие условия для таких перелетов.

