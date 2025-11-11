Японская авиакомпания назвала условия возобновления прямых рейсов с РФ

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 34 0

Страна восходящего солнца намерена открыть в Москве и Петербурге визовые центры.

Когда возобновят авиасообщение между Россией и Японией

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Японская авиакомпания Japan Airlines (JAL) заявила, что обсуждение вопроса возобновления прямого авиасообщения с Россией будет возможным только после того, как появятся соответствующие условия для таких перелетов. Об этом сообщает РИА Новости.

В компании пояснили, что на данный момент не могут подтвердить возможность восстановления рейсов, однако отметили рост числа российских туристов в Японии, что свидетельствует о высоком интересе к стране. В JAL подчеркнули, что вопрос возобновления полетов будет рассматриваться на стадии создания необходимых условий, аналогичных другим ранее приостановленным маршрутам.

Авиаперевозчик также отметил, что имеет информацию о СМИ сообщениях о переговорах по возобновлению рейсов, но не располагает сведениями, подтверждающими достоверность этих данных.

Ранее прямое воздушное сообщение между Россией и Японией было приостановлено на фоне международных санкций и политической напряженности. С учетом восстановления турпотока и дипломатической активности обеих стран, вопрос возобновления авиасообщения остается актуальным для экономического и культурного обмена.

Обеспечение безопасности, соблюдение международных регламентов и урегулирование визовых процедур являются ключевыми факторами, которые должны быть учтены для успешного восстановления воздушных перевозок.

