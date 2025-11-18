В Подмосковье прошли соревнования внедорожников

Самые непредсказуемые погодные условия, непроходимые болота и грязь — идеальные условия для владельцев вездеходов. В Подмосковье собрались любители нестандартных автомобилей со всей страны. Для них организаторы подготовили непростые испытания. Участники в очередной раз доказали — российским машинам все трассы по плечу. Подтвердить это готов и знаменитый американский рэпер Канье Уэст. Все объяснит корреспондент «Известий» Артем Яковенко.

Там, где заканчивается асфальт, для них дорога только начинается. Участники «вездеход-ралли» На своем примере доказывают, что проехать можно где угодно, главное — правильно подобрать машину.

Здесь собрались любители бездорожья со всей страны. Дмитрий Федоращук из Северодвинска преодолел почти полторы тысячи километров, чтобы устроить тест-драйв для своей «Ксюши» — внедорожника, собранного на базе отечественной Нивы.

«Я строил машину. В процессе постройки: „Полин, придумай мне название“. Она придумала на ровном месте. Ксюша значит Ксюша — как сказала, так и сделали», — рассказывает участник ралли Дмитрий Федоращук.

Гонка проходит в два этапа: на первом водители презентуют свои машины, а после уже выходят на трассу. Все по классике: буераки, лужи, холмы.

Как известно: там, где застрянут немецкие танки, спокойно пройдут российские вездеходы. Этим машинам не страшно ничего — ни снег, ни грязь ни даже болото.

Машины тут разные: от компактных до по-настоящему монструозных. Есть и восьмиколесный синий грузовик, первый арктический вездеход. Он весит восемь тонн и рассчитан на перевозки при аномально низких температурах.

«(Размер. — Прим. ред.), конечно, имеет значение. В условиях крайнего севера это очень сильно помогает людям. Именно эта машина выполняет перевозку людей межпоселковую. Людям нужен комфорт, чтобы не на санях с собаками или оленями передвигаться», — говорит участник ралли Александр Миронов.

Кто-то покоряет бездорожье на огромном квадроцикле.

«У нас же драйв, эмоции и подобное. Мы проезжаем в грязи — весело, хорошо, классно», — отмечает Александр Останин, участник ралли.

А с помощью другого вездехода волонтеры «ЛизыАлерт» спасают жизни. Такая махина позволяет проехать там, где обычное авто застрянет.

«На таком вездеходе можно проехать за день 100 километров по болотам, лесам», — утверждает Борис Лазарев, волонтер ПСО «ЛизаАлерт».

У таких вездеходов нет руля в привычном смысле. Чтобы повернуть, машина замедляет колеса с одной стороны, ускоряет с другой и поворачивается на месте.

«Как у танка! Одна сторона подтормаживает — другая тянет», — объясняет Алексей Гарагашьян, разработчик внедорожной техники.

Изначально «Шерп» — это российско-украинская разработка, но сейчас ее создание себе приписывают в Киеве, хотя именно Алексей Гарагашьян провел все расчеты и построил первый опытный образец. Сегодня такой тип вездеходов хорошо известен за пределами нашей страны. Даже американский рэпер Канье Уэст купил несколько экземпляров для съемок своего клипа.

Вездеходы такого класса используются даже в зоне СВО. Их применяют для эвакуации раненых, доставки боеприпасов и продовольствия, когда дороги превращаются в сплошное болото. Свою новую разработку конструктор тоже планирует отправить на фронт.

«Это грузовик, который может работать там, где УРАЛ, КамАЗ не могут работать, потому что они достаточно тяжелые. За счет того, что она железная, она держит удар», — добавляет Гарагашьян.

Потребность в новом поколении спецтехники на фронте, и правда, есть. Основной способ передвижения наших бойцов сейчас — это квадроциклы и электромопеды. Они маневренные и мобильные, но большой груз увезти не могут. А старые УАЗы и Нивы уже морально устарели, глубокие болота преодолеть им не под силу. Не исключено, что после подобной выставки появится новая техника, который будет использоваться не только для гражданских нужд, но и в армии.

