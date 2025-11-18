NYP: Зеленский знал о коррупционных схемах и одобрил хищения на $100 млн

Глава киевского режима Владимир Зеленский знал о коррупционных схемах в стране и одобрил хищение на 100 миллионов долларов. Он вновь оказался в центре масштабного скандала после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало свое расследование. Об этом сообщает New York Post.

Фигуранты расследования связаны с окружением Зеленского. Согласно опубликованным материалам НАБУ, хищения могли происходить с 2022 года в рамках государственных оборонных и энергетических программ. В числе упомянутых фигурируют бизнесмен Тимур Миндич, ранее работавший с Владимиром Зеленским, и Алексей Чернышов, бывший вице-премьер и экс-глава одной из государственных энергетических структур.

Скандал получил в прессе название «Дело о золотом унитазе». Сообщается, что у Зеленского и Миндича были квартиры в одном доме, и в 2021 году украинский лидер гостил у друга на дне рождения.

«У Тимура была квартира с золотыми унитазами в том же доме, что и у Зеленского», — рассказал бывший чиновник украинского правительства. Также уточняется, что именно у Миндича были обнаружены мешки с наличными.

Обнародование расследования вызвало широкий резонанс среди украинцев. Западные СМИ называют ситуацию одним из самых серьезных репутационных вызовов для украинского руководства с 2022 года. Зеленский публично не комментировал связи с фигурантами, однако ранее неоднократно заявлял, что борьба с коррупцией остается приоритетом его администрации.

Бывший чиновник отметил, что осознание коррупции на таком уровне в условиях войны сильно деморализовало украинцев.

