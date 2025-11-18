Умер актер сериалов «Лихие» и «Диверсант» Вячеслав Поляков

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Ему было 45 лет.

От чего умер Вячеслав Поляков

Фото: Кадр из сериала «Одиссея сыщика Гурова», 2012г.

Умер актер Вячеслав Поляков, известный по ролям в сериалах «Лихие» и «Диверсант». Ему было 45 лет. Об этом сообщает портал Кино-Театр. Ру. По данным СМИ, причиной смерти стала онкология.

Вячеслав Поляков родился 6 апреля 1980 года. Он получил актерское образование в Черноморском филиале Российской академии театрального искусства, где учился на курсе Р. Я. Немчинской. После окончания учебы в 2004 году Поляков начал свою профессиональную деятельность в Севастопольском театре Черноморского флота имени Б. Лавренева. Там он играл в спектаклях классического и современного репертуара, включая «Шут Балакирев», «Капитанская дочка», «Женитьба» и «Хозяйка гостиницы».

На экране Поляков дебютировал в 2002 году в фильме «Мужская работа». За свою карьеру он снялся почти в 40 фильмах и сериалах, став узнаваемым лицом российского телевидения. Среди его работ — «Ермоловы», «Солнечный удар», «Кремлевские курсанты», «Одиссея сыщика Гурова», «Хороший день», «Ева», «Великолепная пятерка», «Спецназ-2», «Тайфун», «Сказка о женской дружбе», «Кунгур», «Молодое вино» и другие.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака

