«Бабушкин» способ: можно ли хранить сковородки в духовке

Роскачество: хранить сковородки в духовке опасно для здоровья

Нельзя хранить сковородки в духовке. Об этом предупреждают эксперты Роскачества в комментарии для Life.ru.

У многих из нас на кухне работает эта «бабушкина» хитрость: задвинуть сковородки в духовой шкаф, чтобы освободить место. Казалось бы, удобно и эргономично, но эта привычка опасна и для нее пора найти альтернативу.

Главный враг, который таится в, казалось бы, чистой духовке, — это перекрестное загрязнение. Даже если вы тщательно отмыли сковороду до блеска, на ее поверхности могут остаться микроскопические, невидимые глазу частицы жира и остатков пищи.

Когда вы в следующий раз решите испечь пирог или запечь мясо, эти частицы, нагреваясь, создают благоприятную среду для размножения бактерий, которые могут напрямую повлиять на качество и безопасность ваших блюд.

Но и это еще не все. В Роскачестве добавили, что застарелый, многократно нагревающийся жир — это не просто эстетическая проблема. При повторных нагреваниях он способен выделять вредные соединения, а также становиться источником стойких неприятных запахов, которые могут пропитать даже самое аппетитное блюдо.

Особенно бдительными стоит быть с посудой, которая используется для разноплановых продуктов — например, когда одна и та же сковорода служит и для жарки рыбы, и для приготовления овощей.

Что же делать? Специалисты дают четкую и однозначную рекомендацию: найдите для своей кухонной утвари постоянное «место жительства» вне духового шкафа.

Идеальный вариант — выделить отдельный шкафчик или обзавестись специальными настенными держателями и рейлингами.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что готовая еда может исчезнуть из российских супермаркетов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.