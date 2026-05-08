Мифы о пользе овсянки: врачи предупредили о скрытых угрозах для здоровья

The Times of India: овсянка может быть опасной для людей с диабетом

Овсяная каша не является универсально полезным продуктом для каждого человека, несмотря на ее репутацию «символа» здорового питания. Об этом сообщает The Times of India.

Специалисты подчеркивают, что ключевую роль играет степень обработки зерна и индивидуальная переносимость организма. Например, овсянка быстрого приготовления из-за высокой степени переработки переваривается слишком стремительно, что ведет к резкому повышению уровня глюкозы. Это представляет особую опасность для лиц, страдающих диабетом или имеющих резистентность к инсулину.

Помимо гликемического индекса, овсянка содержит фитаты — соединения, которые могут препятствовать усвоению жизненно важных минералов, таких как цинк и железо. Кроме того, резкое включение большого количества клетчатки в рацион часто вызывает вздутие живота, метеоризм и спазмы.

Овсяные хлопья также могут быть загрязнены глютеном, если они обрабатываются на тех же мощностях, что и пшеница, что делает их опасными для людей с непереносимостью глютена. Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение цельнозерновым видам овса и чередовать их с другими крупами для обеспечения сбалансированного питания.

Традиционно овес ценится за содержание бета-глюкана — растворимой клетчатки, которая способствует снижению уровня холестерина и поддерживает здоровье сердца. Однако Аншул Сингх напоминает, что даже такой полезный продукт требует умеренности.

«Овес полезен, но не все должны его есть. Баланс и персонализация важнее трендов, когда речь идет о здоровье», — сказал он.

Врачи советуют сочетать кашу с белками или полезными жирами, чтобы замедлить усвоение углеводов. Таким образом, овсянка остается ценным компонентом рациона, но только при условии осознанного выбора продукта и учета медицинских противопоказаний.

