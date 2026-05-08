Вкусно и полезно: как приготовить овощные чипсы дома

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 23 0

Натуральной хрустящей закуской можно заменить жирные и соленые картофельные снеки из магазина.

Как приготовить овощные чипсы дома

Фото: www.globallookpress.com/Elena Sikorskaya

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Картофельные чипсы можно заменить на домашние овощные снеки

Если вы любите чипсы, но картофельные снеки из магазина пугают вас избытком соли, масла и вредных добавок в составе, их можно заменить на домашние овощные закуски. О преимуществах такого угощения и о том, как его готовить рассказали 7Дней.ru.

Яркие овощные чипсы намного полезнее — их стоит не жарить, а запекать в духовке. Такая закуска приятно хрустит и насыщает клетчаткой и витаминами. Соль и специи следует добавлять умеренно, чтобы не перебить вкус.

Для приготовления овощных чипсов нужна одна крупная свекла — корнеплод должен быть плотным. После очистки его нужно нарезать на круглые пластинки толщиной 1-2 миллиметра.

Затем берем две сочных и толстых моркови — нарезать их лучше наискосок, чтобы кусочки были овальные. Далее — один цукини среднего размера. Этот овощ насыщен влагой и требует более продолжительной сушки.

Получившиеся куски нужно приправить оливковым или кокосовым маслом, добавить морскую соль и черный перец. Выпекать при температуре 130–140 градусов по 15 минут с каждой стороны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой продукт повышает уровень серотонина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:30
«Сейчас нет таких глаз»: актриса Чаннова о фотографиях с фронта
23:15
Лекарство или наркотик? Какие привычные препараты нельзя везти за границу
23:00
Вкусно и полезно: как приготовить овощные чипсы дома
22:55
«Кое-что от Зеленского»: Фицо привез Путину послание от президента Украины
22:45
«История поучительна»: Бутенко о важности военных фильмов для современников
22:37
Захарова сравнила осквернение захоронения в Вене с библейскими истязаниями

Сейчас читают

Хантавирус распространяется по всему миру: миру грозит новая эпидемия?
Какие улицы перекроют в Москве на 9 Мая
Особая техника: назван эффективный и легкий способ укрепить мышцы
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео