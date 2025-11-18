Учительница оставила в классе конфеты с наркотикам — двое детей их съели

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 59 0

Сотрудники полиции заметили у педагога признаки алкогольного опьянения.

Учительница оставила в классе конфеты с наркотикам в США

Фото: 5-tv.ru

People: Учительница оставила в классе конфеты с наркотикам, и двое детей их съели

Учительница в американском штате Индиана оставила конфеты с наркотиками в классе, а двое учеников съели их. Об этом сообщает People со ссылкой на полицию округа.

Инцидент произошел на последнем уроке в средней школе города Ангола. По данным заместителя директора заведения, двое школьников съели сладости с наркотиками, решив, что это обычные конфеты.

По версии правоохранителей, сладости принесла в школу педагог. Во время расследования у нее нашли и другие продукты, которые, по мнению следователей, также содержали запрещенные вещества.

Женщину доставили в офис шерифа для допроса. Во время беседы сотрудники заметили у педагога признаки алкогольного опьянения. После этого учительницу отправили в местную тюрьму. Ей вменили преступную халатность в отношении несовершеннолетних и хранение запрещенных веществ на территории школы. Дополнительно добавили обвинение в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Позже женщину отпустили под залог — шесть с половиной тысяч долларов (около полумиллиона рублей. — Прим. ред.).

Согласно официальному сайту школы, задержанная работает учителем иностранных языков. После новости об аресте некоторые ученики выступили в ее защиту.

