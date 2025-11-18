Был обречен на усыпление: в Китае трехногий щенок стал служебной собакой

В Китае трехногий щенок стал служебной собакой спецподразделения

Родившаяся с тремя лапами бельгийская овчарка по кличке Бартон поступила на службу в специальное китайское подразделение, занимающееся борьбой с преступностью. Об этом сообщает SCMP.

Щенок появился на свет в 2019 году на севере Китая в специализированном питомнике. Ветеринары изначально настаивали на усыплении животного, так как у него был выявлен врожденный дефект левой передней лапы, и он мог ходить только на трех конечностях. Однако кинолог Ли Сяодун, имеющий двадцатилетний опыт работы, отказался с этим смириться.

Он забрал Бартона, начал самостоятельно тренировать и ухаживать за ним. По словам специалистов, пес обладал выдающимися способностями и демонстрировал высокую устойчивость к стрессу, а при задержаниях подозреваемых вел себя особенно решительно.

Когда Бартону исполнилось два года, он сдал экзамен на получение сертификата служебной собаки и официально был зачислен в кинологическую службу, обеспечивающую порядок при массовых беспорядках. Кинолог отмечал, что никто не предполагал, что овчарка сможет пройти испытания, однако она справилась с задачей и заслужила служебный значок благодаря своим навыкам. История необычного китайского пса вызвала большой отклик среди пользователей соцсетей.

Ранее в Китае полицейского корги решили наказать лишением годовой премии за то, что он уснул на рабочем месте. Однако после реакции интернет-пользователей животное не только простили, но и поощрили подарком.

