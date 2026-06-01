Играть может каждый: как в Екатеринбурге музыку превратили в арт-объект

Уличных музыкантов станет больше! А главное — чтобы играть на этих инструментах, даже музыкальный слух не нужен! В российских городах появляются специальные уличные площадки, где вместо привычных инструментов — трубы, барабаны и самые разные конструкции.

Сыграть «ноктюрн на флейте водосточных труб» уже попробовали жители Новосибирска, Москвы и Якутска. А в Екатеринбурге к такому искусству с интересом подключились даже профессиональные музыканты. Их оценку услышала корреспондент «Известий» Нина Катаева.

На этот концерт не нужен билет, дресс-код и даже музыкальный слух. Да и сцена — обычная площадка парка. Или набережной. Или двора в спальном районе города.

Пока в одних мегаполисах борются с уличным шумом, в Екатеринбурге его окультурили. Музыку превратили в арт-объект, расположив под открытым небом целый оркестр.

«Поющие трубы» — это хит, который начал солировать в городском благоустройстве Екатеринбурга. Уличные инструменты мгновенно создают сыгранные ансамбли из случайных прохожих.

«Екатеринбург — это вообще музыка. Город музыки. Я замечаю, что взрослые люди подходят, пытаются что-то поиграть, поэтому это очень круто», — сказала жительница Екатеринбурга Алена Анохина.

Тренд на музыку улиц запустил инженер Денис Гильметдинов. Он создал ударные инструменты, соединив акустику и урбанистику, превратив общественные пространства в филармонии.

«Детские площадки под открытым небом — они обеспечивают только досуг и развлечение для детей. А мы забываем, что у нас есть молодежь и люди взрослые, да и в общем-то старики, а музыкальные инструменты — это, по сути, инструменты для взаимодействия разного поколения людей», — сказал, автор тренда Денис Гильметдинов.

В производстве инструментов используют нержавеющую сталь. Материал не самый изящный, но он идеально держит удары дождя, снега и начинающих музыкантов.

«Я собираю подвесной ксилофон. Это новый прототип — он выдерживает до 200 килограммов, то есть можно прямо на него лечь, и он не порвется, не сломается», — сказал сборщик уличных инструментов Вадим Гильметдинов.

Из уличных инструментов убрали так называемые «неправильные» ноты, которые могут испортить гармонию. Получилось что-то наподобие конструктора, где каждый может собрать собственную мелодию в до-мажоре.

«Ну здесь я вижу сразу красивый звук. Он создается за счет пентатоники. Это такой звукоряд, в котором какую бы ноту ни сыграл человек, все равно получается довольно-таки красиво и мелодично», — сказал, барабанщик коллектива «Чувство ритма» Даниил Бусин.

Даниил — артист Свердловской филармонии, он согласился провести тест-драйв уличным барабанам и металлофонам. Его тонкий слух хоть и нашел фальшивые ноты, но общего настроя они не портят. Еще один экзамен инструментам, по нашей просьбе, устроил джазмен Геннадий Лифшин. Хит удается сыграть даже на неполной гамме.

Архитектурно-музыкальный тренд уже звучит и за пределами Урала. Такие площадки появились в детских садах Якутии, в московских дворах. В Новосибирске инструменты поставили рядом с больницей — музыка стала частью терапии.

«Звуки инструмента очень мягкие, и зачастую архитекторы подбирают такие места, где музыка оптимально вплетается в городской ландшафт», — сказал Денис Гильметдинов.

И, кажется, это единственное уличное искусство, которое не требует таланта. Только немного смелости.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.