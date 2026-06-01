Лантратова: порядка 80 разлученных за время СВО семей в Курской области удалось воссоединить

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова

Работа по этому направлению продолжается.

Фото, видео: Роман Балаев/ТАСС; 5-tv.ru

Омбудсмен Лантратова: около 80 разлученных за время СВО семей воссоединились

Благодаря работе правозащитников удалось воссоединить порядка 80 семей в Курской области, разлученных во время проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 5-tv.ru рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова на праздновании Дня защиты детей в регионе.

«Нам удалось помочь воссоединить порядка 80 семей. Это почти 50 детей и в общем количестве 101 человек, которые теперь были сначала разлучены, а теперь воссоединились со своими родными и близким», — сказала она.

Во время торжественной речи на празднике Лантратова отметила стойкость местных жителей.

«Курская земля сильна не только историей, она сильна людьми — сильными, смелыми, стойкими, настоящими патриотами своей страны», — сказала омбудсмен.

Работы по поиску родных продолжаются, однако они осложнены тем, что у многих людей потеряны документы. Кроме того, Яна Лантратова сообщила о возвращении 165 жителей Курской области, которые удерживались на территории Украины.

