Перевод на бюджет и путевка в санаторий: как в вузах поддерживают студентов с детьми

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 40 0

Во многих российских университетах помогают учащимся, которые являются родителями-одиночками.

Программы поддержки родившим студенткам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Студентки, родившие во время учебы в вузе, могут перейти на бюджет

Женщины, родившие во время обучения в вузе, могут перевестись с платной формы на бюджет. Об этом РИА Новости сообщили в Минобрнауки РФ.

«Сегодня вузами реализуется целый комплекс мер социальной поддержки студенческих семей, в том числе перевод на бюджетные места молодых матерей, родивших в период обучения», — отметили в ведомстве.

Также предусмотрены как единовременные, так и систематические выплаты парам в связи с заключением брака и рождением ребенка. Кроме того, студентам с детьми предоставляют семейные комнаты в общежитиях.

Еще молодые родители, получающие высшее образование, могут перейти на индивидуальный график обучения и получить путевку в санаторий или дом отдыха.

В Минобрнауки подчеркнули, что в 410 вузах России есть программы поддержки одиноким студентам-родителям. За 2025 год выплаты предоставили 6405 одиноким матерям и отцам.

В университетах нашей страны образование получают 55,7 тысячи женщин с несовершеннолетними детьми.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с 1 июня Социальный фонд России принимает заявки на ежегодные семейные выплаты. Рассчитывать на такую поддержку могут работающие родители, которые воспитывают двух и более детей.

Также после подачи соответствующих документов, налог, уплаченный в 2025 году, будет пересчитан, а разница вернется.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.02
-0.35 82.64
-1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:06
Путин вручил ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» многодетным россиянам
16:57
В Барнауле 18 детей заразились норовирусом в психоневрологическом санатории
16:48
«Не будьте обманутыми»: брат Лерчек ответил тем, кто не верит в ее рак
16:45
«Я не боюсь»: звезда «Универа» пригласил Канье Уэста в Россию
16:43
Путин: Россия поддержит переезд в страну иностранцев, разделяющих традиционные ценности
16:42
За маской усталости: как распознать депрессию у себя и близких — типы, симптомы, профилактика

Сейчас читают

Многовекторность, прагматизм и баланс: профессор Бегалинова об ориентирах Казахстана
«Я их не различаю пока»: мать четверняшек выписали из роддома в Петербурге
Путин поручил обеспечить россиян интернетом без перебоев даже при ограничениях
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео