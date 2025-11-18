В Нигерии вооруженная группа похитила 25 учениц и застрелила замдиректора школы

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 32 0

Страна уже много лет сталкивается с подобными преступлениями.

Похищение людей в Нигерии вооруженными группировками

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Нигерии были похищены 25 учениц, а один из сотрудников школы был застрелен. Об этом сообщает Mirror.

Вооруженная группа ворвалась в государственную общеобразовательную школу для девочек в городе Мага. По данным полиции, нападение произошло около четырех часов утра в понедельник, 17 ноября, по местному времени, когда большинство учениц находились в общежитии.

Правоохранители рассказали, что преступники были вооружены. Они вступили в конфликт с охранной, после чего перелезли через забор школы и вывезли 25 учениц в неизвестном направлении. В отчете, переданном в ООН, указано, что заместитель директора школы был убит, а охранник получил огнестрельные ранения.

Власти развернули в районе тактические подразделения, военных и местные добровольческие группы. Они прочесывают маршруты, которыми могли пользоваться боевики, а также близлежащие леса, чтобы найти девочек и задержать нападавших.

Нигерия уже много лет сталкивается с вооруженным насилием и похищениями. Школы на севере страны регулярно становятся мишенью группировок, занимающихся захватом заложников.

Одним из самых громких случаев стало похищение 276 школьниц из Чибока в 2014 году, которое вызвало международный резонанс и стало поводом для массовых акций.

В 2021 году в штате Кебби вооруженные группы похитили более 100 студентов и сотрудников местного колледжа. Частично заложники удерживались почти два года, пока семьи выплачивали выкуп. Некоторые девушки вернулись домой уже с детьми.

Согласно данным благотворительной организации Save the Children, в период с 2014 по 2022 год в Нигерии было похищено более 1680 школьников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 94.42
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:48
Воображаемые питомцы: опасен ли для подростков хоббидогинг
15:32
Женщину похитили и заставили сделать тысячу приседаний
15:22
«Известия» возглавили рейтинг СМИ на платформе «Дзен» за октябрь
15:18
Путин принял участие в церемонии закладки нового атомного ледокола «Сталинград»
15:16
Нужно ли платить: что делать, если случайно разбили товар в магазине
15:15
Мать обезглавленного шестилетнего ребенка из Балашихи арестована на два месяца

Сейчас читают

С Киркорова требуют взыскать 12 млн рублей по кредитному договору
Жесткая посадка пассажирского самолета в Конго попала на видео
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году