Россия одобрила проект по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Совместная российско-белорусская программа по преодолению последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) одобрена правительством РФ. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правовой информации.

Документ подписал премьер страны Михаил Мишустин. В нем говорится, что проект представило МЧС России. Его уже согласовали заинтересованные ведомства и белорусская сторона. Для утверждения министерству поручили внести его в Совет министров Союзного государства.

Глава комиссии Парламентского собрания по природным ресурсам, экологии и охране окружающей среды Жанна Чернявская в беседе с ТАСС заявила, что новая программа по этой сфере станет шестой по счету. Ее цель — восстановление земель и контроль продукции, которая изготавливается в регионах, пострадавших от аварии.

Ранее президент России Владимир Путин назвал действия ликвидаторов последствий взрыва на ЧАЭС спасли страну от катастрофы. Он призвал хранить память о жертвах страшной аварии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС