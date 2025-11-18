Более двух сотен человек заразились паразитами после посещения британской фермы

В Великобритании более 200 посетителей фермы подхватили паразитарную инфекцию после контакта с животными во время развлекательных мероприятий. Об этом сообщает BBC.

По данным издания, владелица фермы, 60-летняя Шэрон Уилер, в апреле и мае 2023 года проводила платные активности, в рамках которых гости могли кормить ягнят и козлят из бутылочек с молоком. Многие участники, в основном дети, тесно контактировали с животными, при этом часть малышей целовала детенышей в морды, испачканные испражнениями. В результате около 264 человек заразились криптоспоридиями — паразитами, передающимися фекально-оральным путем.

Заболевшие жаловались на сильную рвоту и диарею, несколько человек были госпитализированы. Проверка установила, что владелица фермы не обеспечила должный уровень безопасности и не предупредила гостей о рисках заражения.

Уилер признала свою вину. Суд обязал ее выплатить штраф около 21 тысячи фунтов стерлингов, что составляет примерно 2,2 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что у 52-летнего жителя США, который часто ел плохо прожаренный бекон, медики обнаружили паразитов в мозге — личинки свиного цепня оказались внутри кист в тканях.

