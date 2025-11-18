Турист в Китае случайно устроил пожар в древнем храме

В Китае произошел пожар в древнем храме после того, как турист случайно поджег сооружение благовониями. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным СМИ, инцидент случился в провинции Цзянсу, на территории старинного павильона Вэньчан, расположенного на горе Фэнхуан. Храм был построен примерно 1500 лет назад, а в конце XIX — начале XX века проходил масштабную реконструкцию. Одна из башен, которые пострадали от огня, была возведена в 2009 году и не содержала в себе ценностей или реликвий.

Отмечается, что в результате возгорания никто не пострадал: всех посетителей эвакуировали своевременно. Сейчас местные власти выясняют точные причины случившегося. Здание планируют восстановить после проведения необходимых экспертиз.

Ранее суд в Южной Корее вынес приговор россиянке, поджегшей тополиный пух в одном из парков Сеула. По данным телеканала YTN, женщине назначили шесть месяцев лишения свободы условно.

Инцидент произошел во время прогулки: находившаяся в состоянии опьянения туристка достала зажигалку и решила подпалить слой пуха, которым было покрыто около 500 квадратных метров территории. Из-за сухой листвы и густых кустарников огонь быстро распространился. Пожарные более часа боролись с пламенем, локализуя возгорание.

Суд установил, что россиянка действовала намеренно. Увидев разгорающийся огонь, она не стала вызывать помощь и просто покинула место происшествия, предоставив пожарных самим разбираться с последствиями ее необдуманного поступка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.