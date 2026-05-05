«Продолжаем их дело»: российские артиллеристы на СВО берут с собой портреты дедов и прадедов

Острый дефицит оружия и боеприпасов заставляет противника отступать по всей линии фронта. Боевики ВСУ пытаются огрызаться, запуская беспилотники. Но командные пункты и места сборки дронов уничтожают наши «Пионы».

Эти самоходные установки способны поражать цели на расстоянии более 40 километров. Ну а накануне Дня Победы боевой дух российских артиллеристов поднимает память о подвигах героев Великой Отечественной войны. Все увидел корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев. Он передает с харьковского направления.

В преддверии Дня Победы у российских артиллеристов появился новый ритуал перед боевым заданием: теперь бойцы берут с собой портреты своих дедов и прадедов.

«Они так же, как и мы, защищали наше Отечество, боролись с фашизмом», — говорит боец.

Боец с позывным «Еж» клеит на ствол гаубицы фотографию своего деда. Он не был артиллеристом, служил в пехоте, прошел пол-Европы и встретил победу уже в Германии. Даже участвовал в освобождении узников нацистского концлагеря «медленной смерти» Бухенвальд.

«Он видел страдания людей, которых мучали и истязали эти фашисты. Рассказывал, что было страшно видеть все это», — вспоминает номер артиллерийского расчета с позывным «Еж».

Портреты остальных ветеранов — это родственники бойцов 273-й артиллерийской бригады группировки войск «Запад». Командир орудия говорит: сегодня на боевое задание едут с особым чувством.

«С чувством гордости, с чувством достоинства, что наши деды одержали великую Победу, и мы продолжаем их дело, и мы их не подведем», — заявил командир орудия с позывным «Раджа».

Короткий забег до огневой точки — и самоходка «Пион», одна из самых мощных артиллерийских систем в мире, занимает боевую позицию.

Вот таким образом «Пион» вгрызается в землю перед началом работы. Ковш упирается специально для того, чтобы минимизировать отдачу орудия во время выстрела.

Калибр орудия — 203 миллиметра, а вес одного только снаряда — больше 100 килограммов. Бойцы вдвоем укладывают его на лоток. Тут же расчет бросается к орудию. Наводчик корректирует прицел, заряжающие готовят новый снаряд. Процесс отлажен до автоматизма.

Сейчас харьковское направление — одно из самых горячих на фронте. Боевики пытаются подтянуть и перебросить резервы, наладить пути снабжения. Но от «Пиона» нет спасения даже в тылу.

«Поражаем склады, стоянки техники. Такие крупные цели. Снаряды спокойно долетают», — сообщил старший офицер артиллерийской батареи с позывным «Пихта».

Дальность полета снаряда — больше 40 километров.

Вот так мощно бьет «Пион». Содрогается земля, а то, что происходит на той стороне, сложно себе даже представить.

ВСУ несут огромные потери в отчаянной попытке вернуть утраченные позиции. Но неуклюжие маневры боевиков приводят лишь к новым утратам. Нашим войскам удалось продвинуться с севера Харьковской области и занять сразу три села: Покаляное, Бочково и Землянки, зачищая приграничную территорию.

Артиллеристы 273-й бригады уверены: в этом немаловажная заслуга и фронтовиков Великой Отечественной войны, портреты которых они теперь крепят к орудию, вдохновляя бойцов и напоминая, что победа неизбежна.

