Сонный туризм: в России фиксируют рост популярности нового вида отдыха

Диана Кулманакова
Также названы самые адаптированные для таких отпусков регионы.

Что такое сонный туризм: куда стоит ехать для такого отдыха

В России фиксируют рост популярности туризма ради сна

В России стремительно набирает популярность так называемый «сонный туризм», когда главной целью поездки становится полноценный ночной отдых. Об этом сообщило BFM со ссылкой на источник в сфере путешествий.

По данным туроператора, запрос на антистрессовые программы сформировался из-за экстремальных рабочих нагрузок и тревожного информационного фона.

Чтобы восстановить силы, россияне стараются выбирать уединенные базы отдыха, расположенные на природе, или специализированные отели, предлагающие оздоровительные процедуры.

Пока это направление не приобрело по-настоящему массовый характер, поскольку количество гостиниц с профильным уклоном остается ограниченным.

Чаще всего путешественники самостоятельно подбирают тихие места, где есть SPA-центры и услуги вроде электросна.

Проблему развития этого сегмента эксперты связывают с качеством предоставляемого сервиса.

Врач-сомнолог Роман Бузунов отметил, что после ухода международных сетей из страны многие объекты размещения начали экономить на оснащении спальных мест. Он рассказал, что не более 20% четырех- и пятизвездочных отелей соответствуют нормальным условиям для сна.

Бузунов подчеркнул, что гостиницы часто используют дешевые матрасы и подушки из некачественных синтетических материалов, а системы плотных штор blackout нередко оставляют зазоры, пропускающие свет.

Кроме того, слабая звукоизоляция дверей в номерах мешает полноценному расслаблению.

Тем не менее в стране выделяются лидеры в данном направлении. Наиболее адаптированными регионами для любителей поспать считаются Москва и Подмосковье, Сочи, Санкт-Петербург и Алтай.

