Житель Курска задержан за сбор данных о военных объектах для Украины

Алексей Мокряков
Операцию провели сотрудники ФСБ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ

Житель Курска был задержан сотрудниками ФСБ за сбор данных о военных объектах для военной разведки Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Курской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России, 2002 года рождения, подозреваемого в совершении государственной измены в интересах спецслужб Украины», — говорится в сообщении ФСБ.

Ранее утром 5 мая был задержан сотрудник больницы в Донецке по подозрению в госизмене. 

По данным следствия, он самостоятельно вышел на связь с украинскими спецслужбами. Жителя Донецка подозревают в передаче сведений о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

Также оперативникам удалось установить, что фигурант неоднократно передавал киевскому режиму информацию о военнослужащих, которые проходили лечение в медучреждении, где тот работал. Следствие продолжается.

