Куклы из кукурузы и мячи из шерсти коров: игрушки детей в годы Великой Отечественной войны

В годы Великой Отечественной войны у детей не исчезло детство, оно просто изменилось. Многим не хватало обычных игрушек, но желание играть, фантазировать и радоваться никуда не девалось. Даже в самых трудных условиях ребята находили способы придумывать игры и создавать себе маленькие радости.

Какие фабричные игрушки выпускали в годы Великой Отечественной войны

Еще до начала Великой Отечественной войны, в начале 1930-х годов, в СССР появились первые металлические игрушки сугубо военной тематики. Их отличала удивительная реалистичность: миниатюрный тягач с пушкой, зенитное орудие, танкетка.

Продавались, например, фигурки легендарного Героя Советского Союза, полковника пограничных войск Никиты Карацупы с его верной собакой по кличке Индус.

Карацупа знаменит своими рейдами против нарушителей границы, во время которых он использовал хорошо обученных собак. Однако таких игрушек катастрофически не хватало.

Пупсов, зайцев, обезьянок, перчаточных кукол, грузовики и паровозики, выпущенные в 1930–1940-х годах, очень ценили. Ведь производство игрушек сократилось в 1941 году. Уже в июле–августе того же года в Загорске (ныне Сергиев Посад, Московская область) закрыли артели игрушечников, а оборудование передали для изготовления нужд армии.

Так, во время полуторамесячной обороны Тулы местная артель, шившая обмундирование для солдат, смогла изготовить несколько мишек. Игрушки получились из той же ткани, из которой шили фронтовые гимнастерки.

Елочные игрушки военного периода делались из подручных материалов. В фронтовых условиях их мастерили из бинтов, ваты, стреляных гильз. В тылу использовали отходы заводских производств — проволоку, стружку, фольгу. Из них скручивали снежинки.

Какие игрушки были популярны в годы Великой Отечественной войны

В военное время выручали картонажи — игрушки и игры из картона, которые впервые начали выпускать в Москве и Ленинграде в 1938 году.

Их главное преимущество заключалось в простоте производства: для изготовления не требовалось специализированного оборудования. Такие игры печатали в типографиях, а нередко выпускали в виде вкладок к детским периодическим изданиям.

Все картонажи времен Великой Отечественной войны носили военно-патриотический характер: они помогали укреплять в детях веру в победу.

Яркий пример — разрезная картонная игра «Разгром немцев под Москвой», которая вышла в январе 1942 года. Листовой комплект игры, помещенный в красочную коробку, состоял из фигурок советских солдат-лыжников в белых маскхалатах, карикатурных изображений немцев, моделей военной техники обеих сторон (вражеская техника изображалась в разрушенном виде), а также панорамы заснеженного леса с контурами Москвы вдали.

Этот картонаж вошел в историю как первая промышленная игрушка периода Великой Отечественной войны. Уже в апреле 1942 года появилась следующая аналогичная игра — «Ледовое побоище».

Сборник «Детский календарь» выпускал карикатурные картонажи для детей: игру «Посади Гитлера за решетку», картонную юлу, изображающую немецкого фашиста, который в панике убегает с поля боя.

Какие игрушки в годы Великой Отечественной войны мастерили советские девчонки

И все же в основном игрушки делали сами.

Деревенские девочки пеленали початки кукурузы, делали кукол даже из деревянной ложки, заворачивая ее в полотенце.

Самым простым выходом было взять небольшое полено, нарисовать на нем лицо, потом как пупса заворачивать в разные тряпочки. Или брали полотенце, рисовали на нем лицо, а потом одевали его в лоскутки. Девочки постарше шили кукол, набивали опилками, паклей или соломой.

Летом лепили разные фигурки из глины, сушили на солнышке. Детской посудки не было, собирали разные черепки битой посуды, играли ими.

Какие игрушки в годы войны мастерили советские мальчишки

Мальчишки игрушки себе мастерили из старых досок — в основном получались пистолеты и автоматы. Самые одаренные вытачивали нечто похожее на пистолет-пулемет Шпагина.

Мальчишки делали из ивы луки, любили играть деревянными свистульками.

А еще изготавливали мячи: брали старые тряпки, туго скручивали и завязывали узлом. Такие мячи прыгали не очень хорошо, так что подходили не для всех забав. А чтобы получить «прыгучий» мяч, ребятишки влажной рукой собирали с коров шерсть, дополнительно смачивали этот ворс водой и скатывали в плотный шарик.

Летом мальчишки делали себе из брусков и дощечек самокаты, в качестве колес брали натасканные из ближайших предприятий старые подшипники.

Какие уличные игры были у советских детей в годы Великой Отечественной войны

Дети играли в догонялки, которые в разных местах назывались по-разному — салки, ляпки, маялки — в прятки, в казаки-разбойники, в лапту, в «круг выжигало» — это что-то вроде вышибал.

Более сложным и интересным уличным развлечением была игра с колесом. К старому ободу от колеса приделывали металлическую скобу, похожую на проволоку, и бежали, держась за нее, так чтобы колесо не упало.

Играли в маленькие камешки. Собирали мелкие щепочки, палочки подбрасывали, а поймать надо было тыльной стороной ладони, чтобы они не упали на землю.