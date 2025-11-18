В Ухане открылся первый в Китае магазин гуманоидных роботов

В центральной части Уханя (провинция Хубэй) начал работу первый в Китае 7S-магазин человекоподобных роботов — проект, который вывел робототехнику из лабораторий прямо в крупный торговый район. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Пространство стало не только местом продажи, но и площадкой для демонстрации, обучения и предоставления комплексных решений для бизнеса и частных клиентов. Магазином управляет Инновационный центр гуманоидных роботов провинции Хубэй.

Посетителям предлагают широкий выбор устройств, собранных в рамках местной производственной цепочки: от роботов-кассиров и ассистентов по уходу за пациентами до промышленных моделей и развлекательных платформ. Покупатели могут заказать индивидуальную настройку, оформить поддержку и получить сервис в формате «все в одном месте».

Модель 7S стала расширенной версией традиционной автомобильной 4S-концепции и включает не только продажи, сервис, запчасти и обратную связь, но также демонстрационные зоны, обучающие программы и готовые решения. По словам председателя правления Инновационного центра Ли Чжэнсяна, ассортимент превышает 70 наименований, а цель проекта — сделать передовые технологии доступными.

Цены варьируются от 19,9 юаня за интерактивный опыт общения с роботом до 700 тысяч юаней за продвинутые гуманоидные модели. Среди хитов — робот «Фотон H1» компании Гуангу Дунчжи, стоимостью от 550 тысяч юаней, удостоенный золотой медали на Всемирных играх гуманоидных роботов в августе 2025 года.

Помимо торговли, магазин выполняет роль образовательной площадки: здесь проходят курсы для инженеров и занятия по программированию для школьников. Для детей предусмотрены зоны, где они могут поиграть в футбол с роботами и посмотреть поединки машин.

Ухань стремительно превращается в крупный центр китайской робототехники. В городе работают шесть производителей роботизированных систем, более 80 профильных предприятий и около 1000 компаний смежных отраслей. Уже созданы демонстрационные производственные линии и модельные фабрики, а власти планируют сформировать промышленный кластер стоимостью 100 миллиардов юаней к 2027 году. Также готовится отраслевой инвестиционный фонд объемом в миллиард юаней.

Открытие магазина вписывается в общенациональную тенденцию: ранее в Шэньчжэне запустили первый в мире 6S-магазин роботов, а в Пекине появился четырехтысячеметровый Robot Mall, в котором представлено более 50 видов робототехники.

По прогнозам отрасли, в этом году китайский рынок человекоподобных роботов достигнет 8,239 млрд юаней — половины мировой доли. К 2045 году в различных секторах экономики могут быть задействованы свыше 100 млн гуманоидных роботов. Ли Чжэнсян отмечает, что массовое появление таких устройств в домах возможно через 5–8 лет, когда технологии достигнут необходимой зрелости.

