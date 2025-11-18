Блогер Анжелика Протодьяконова выпрыгнула из окна, спасаясь от агрессивного парня

Блогер Анжелика Протодьяконова выпрыгнула из окна спасаясь от нападавшего

В Якутске блогер Анжелика Протодьяконова оказалась в больнице после того, как в ночь с 17 на 18 ноября ее избил знакомый мужчина. Опасаясь за свою жизнь, девушка выпрыгнула из окна первого этажа. Об этом сообщает SakhaDay.ru.

По словам пострадавшей, она находится в Республиканской больнице № 2. По предварительным данным, медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга, крупную гематому на голове и перелом ребра со смещением.

«Этого мужчину я считала своим другом, он был у меня в гостях. Я не помню как начался конфликт, почему он начал меня бить, потому что теряла сознание. Я боялась, что он меня убьет, поэтому выпрыгнула из окна первого этажа. Сейчас не могу пошевелиться, мне сложно дышать и говорить. Травм у меня много», — поделилась Энжи.

Она рассказала, что вечером ожидает операцию на поврежденное ребро. При этом подписчики блогера уже привезли ей все необходимые вещи, и она не испытывает нехватки в поддержке. Отмечается, что сына Протодьяконовой сейчас опекает ее мама, поэтому мальчик находится в безопасности.

