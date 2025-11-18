Блогер Анжелика Протодьяконова выпрыгнула из окна, спасаясь от агрессивного парня

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 61 0

Нападавшим оказался знакомый девушки.

Блогер Анжелика Протодьяконова выпрыгнула из окна

Фото: Вконтакте/Анжелика Протодьяконова/id293664755

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Блогер Анжелика Протодьяконова выпрыгнула из окна спасаясь от нападавшего

В Якутске блогер Анжелика Протодьяконова оказалась в больнице после того, как в ночь с 17 на 18 ноября ее избил знакомый мужчина. Опасаясь за свою жизнь, девушка выпрыгнула из окна первого этажа. Об этом сообщает SakhaDay.ru.

По словам пострадавшей, она находится в Республиканской больнице № 2. По предварительным данным, медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга, крупную гематому на голове и перелом ребра со смещением.

«Этого мужчину я считала своим другом, он был у меня в гостях. Я не помню как начался конфликт, почему он начал меня бить, потому что теряла сознание. Я боялась, что он меня убьет, поэтому выпрыгнула из окна первого этажа. Сейчас не могу пошевелиться, мне сложно дышать и говорить. Травм у меня много», — поделилась Энжи.

Она рассказала, что вечером ожидает операцию на поврежденное ребро. При этом подписчики блогера уже привезли ей все необходимые вещи, и она не испытывает нехватки в поддержке. Отмечается, что сына Протодьяконовой сейчас опекает ее мама, поэтому мальчик находится в безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.05
-0.08 93.93
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:34
Родители продали 14-летнюю дочь за пять тысяч евро, виски и продукты
23:15
«Двойная природа»: опасные районы Таиланда, о которых не говорят туроператоры
23:00
Россиянам напомнили, за какие медицинские услуги придется заплатить
22:55
Суд арестовал бывшего вице-премьера Украины Чернышова
22:46
«Как разряженный аккумулятор»: почему мы злимся из-за мелочей
22:40
ЕС мешает расследованию коррупционного скандала вокруг окружения Зеленского

Сейчас читают

«Шерон Стоун — это один фильм»: чем Виктория Маслова лучше американки
С Киркорова требуют взыскать 12 млн рублей по кредитному договору
«Время покажет»: Андрей Державин объяснил популярность душевных песен
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году