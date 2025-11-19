Двое мужчин пытались вывезти из Таиланда 81 живую обезьяну и наркотики

Двое мужчин были пойманы при попытке контрабанды 81 живой обезьяны вместе с наркотиками. Об этом сообщает Mirror.

Задержание произошло во время рейда недалеко от пограничной зоны. По данным полиции, мужчины перевозили десятки макак в запечатанных синих переносках. Рядом с животными находились пакеты с наркотиками.

Офицеры Королевской полиции Таиланда арестовали обоих подозреваемых после остановки их автомобиля в провинции Сакео. Мужчины были арестованы, а наркотики и обезьяны — изъяты.

Как проходила операция

Накануне задержания рейнджеры 12-го полка Королевской армии заметили подозрительный автомобиль и начали преследование. Машина съехала с главной дороги примерно на 400 метров и остановилась у границы, где мужчины начали выгружать переноски.

Когда военный офицер попытался проверить груз, подозреваемые вскочили в машину и попытались скрыться, бросив на земле часть клеток с животными. После короткой погони автомобиль остановили солдаты, а на место прибыли сотрудники КПП и полиции.

Животных пытались переправить в Камбоджу

По предварительной информации, задержанные работали на сеть, занимающуюся незаконной торговлей дикими животными. Их наняли для перевозки макак через границу — такие животные продаются на международном рынке за крупные суммы. Контрабандисты используют ту же инфраструктуру, что и перевозчики наркотиков и нелегальных мигрантов.

Параллельная находка

Несколькими часами ранее рейнджеры, патрулировавшие район Клонг Хат, услышали странные звуки на поле сахарного тростника. Там они нашли десять крупных пластиковых корзин с 62 длиннохвостыми макаками. Среди них были самцы и самки в ослабленном состоянии. Животных доставили в центр спасения дикой природы.

Что говорят специалисты

Директор отдела охраны дикой природы Сомрук Суппамиткрисана отметил, что повторяющиеся случаи указывают на устойчивую активность группировок, которые используют приграничные районы для перевозки длиннохвостых макак. Эти животные остаются одними из самых востребованных на рынке незаконной торговли.

