В Сургуте после взрыва газового баллона загорелся супермаркет

В сургутском поселке Дорожный произошел пожар в магазине «Магнит». Об этом сообщили в пресс-службе сети.

Пожар охватил площадь около 250 квадратных метров, произошло обрушение кровли. В ходе тушения из здания были вынесены 40 газовых баллонов, 12 человек, которые находились внутри, самостоятельно покинули здание.

Как сообщили в МЧС Югры, открытое горение ликвидировано. В результате происшествия пострадали четыре человека, они переданы бригаде скорой помощи. На месте работали 39 сотрудников МЧС и десять единиц техники.

По предварительной информации, возгорание началось в пристройке пекарни из-за взрыва бытового газового баллона, после чего огонь перекинулся на магазин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Омской области на газопроводе произошел взрыв с последующим возгоранием. Инцидент зафиксирован в районе поселка Ростовка Омского района, причины происшествия пока устанавливаются. По предварительным данным, пострадавших нет.

По факту случившегося начата проверка соблюдения законодательства о газоснабжении и промышленной безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.