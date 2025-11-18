На газопроводе в Омской области произошел взрыв

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

За ним последовало возгорание — причины инцидента не известны.

На газопроводе в Омской области после взрыва произошло возго

Фото: Терещенко Михаил/ТАСС

В Омской области произошел взрыв на газопроводе с последующим возгоранием. Об этом сообщил глава региона Виталий Хоценко.

В своем официальном Telegram-канале чиновник пояснил, что инцидент случился в районе поселка Ростовка Омского района. По предварительной информации, пострадавших нет.

«По одной из версий, произошла утечка газа из газопровода», — написал Виталий Хоценко.

Глава Омской области добавил, что на месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Причины пожара устанавливаются.

В свою очередь, пресс-служба региональной прокуратуры сообщила, что по данному факту была организована проверка соблюдения законодательства о газоснабжении и промышленной безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что два человека погибли и два пострадали при пожаре в подмосковном Видном. Возгорание произошло в местном кафе 16 ноября. В соцсетях утверждают: помещение нелегальное. Предварительная причина пожара — неисправная электропроводка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.


