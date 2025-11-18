На газопроводе в Омской области произошел взрыв
За ним последовало возгорание — причины инцидента не известны.
Фото: Терещенко Михаил/ТАСС
В Омской области произошел взрыв на газопроводе с последующим возгоранием. Об этом сообщил глава региона Виталий Хоценко.
В своем официальном Telegram-канале чиновник пояснил, что инцидент случился в районе поселка Ростовка Омского района. По предварительной информации, пострадавших нет.
«По одной из версий, произошла утечка газа из газопровода», — написал Виталий Хоценко.
Глава Омской области добавил, что на месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Причины пожара устанавливаются.
В свою очередь, пресс-служба региональной прокуратуры сообщила, что по данному факту была организована проверка соблюдения законодательства о газоснабжении и промышленной безопасности.
