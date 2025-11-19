Новогодние тренды: сколько стоят елки и украшения в этом сезоне

Минимальный набор из елки и украшений к новогодним праздникам обойдется в этом году около пяти тысяч рублей. Об этом «Известиям» сообщили аналитики. Быстрее всего дорожают игрушки, а спрос на них при этом растет. Особенно на дорогие и долговечные. А за советскими экземплярами коллекционеры ведут настоящую охоту. За некоторые покупатели отдают и семизначные суммы. Закупаться россияне начали еще в сентябре. За что еще готовы платить, и главное, сколько — узнал корреспондент «Известий» Максим Облендер.

В ноябре елками у станций метро и на площадях точно никого не удивишь. Петербург как раз встречает первый снег. Игрушки, гирлянды на всех прилавках, но, глядя на стоимость товаров в наступающий год Лошади, иногда так и хочется пропеть — «чуть помедленнее, елки».

«Разброс цен колоссальный. Например, такая модель за разные размеры — от 22 до 115 тысяч рублей. Есть модели за 200 и выше. Тем, кому очень дорого, могут купить буквально половинку елки. Вот только отдают ее не за полцены», — отметил корреспондент.

Основные клиенты — обладатели маленьких квартир и студий. Пристенные, угловые, даже настенные варианты от Саратовского завода.

Новосибирцам же предлагают бельгийских пластмассовых «полукрасавиц» в модном салоне. 111 тысяч рублей с припиской «Нашли дешевле? Снизим цену».

«В ценовой политике большой разницы между елкой, декоративной, которая полная, и елочкой, которая пристенная, сильно отличий нет. Потому что вся та же работа, проделанная с половинкой», — рассказал менеджер по продажам новогодней атрибутики Ирина Гриценко.

Считать, сколько потратили пластика на целую, сколько на модный «обрубок» бессмысленно, говорят маркетологи. Это с точки зрения здравого смысла верно, а с точки зрения моды — в пластмассовом корне неверно.

«В ценообразование вмешивается революционная новизна. И соответственно, когда большинство людей начинают, действительно, гоняться за такой елкой, чтобы более компактно разместить ее в квартире. Ну а раз много людей начинает гоняться за новым товаром, возникает и второй фактор», — отметил президент центра «Ясные решения», профессор ИБДА Президентской академии Игорь Качалов.

Это когда спрос есть, а мощностей предприятий не хватает. Тут можно и цену приподнять, и иностранные варианты предложить.

«У китайцев всегда есть некий прицел на российский рынок, они понимают, что есть некоторые товары, которые россияне приобретают вне зависимости от стоимости. Не секрет, что в преддверии новогодних праздников многие россияне даже берут кредиты. Это считается нормальным рациональным поведением, потому что праздник считается уникальным», — рассказал кандидат экономических наук, эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

На такие елочные игрушки, не китайские, а советские, можно и ипотеку взять. Редкие, коллекционные экземпляры продают за шести-, даже семизначные суммы. Интернет завален предложениями. А вот Елена за этот гриб решила выручить полтора миллиона.

«Вообще, мне муж скинул сначала новость о том, что продают такие советские игрушки елочные за два миллиона. И в шутку сказал, что мы богатые. Двое человек писали и говорили, что я с ума сошла. Один человек писал, он уже почти был готов купить, но, видимо, передумал, я не знаю», — рассказала Елена.

Как не знает и в чем ценность этого конкретного самого рядового грибка, кроме того, что ему 60 лет. Спрос на ретро-игрушки, флажки, гирлянды сохраняется последние несколько лет, и этот год не исключение.

«Есть игрушки, которые интерпретируют, повторяют вот эту советскую символику, но уже в новом, скажем так, воплощении», — отметила дизайнер, интерьерный психолог Ирина Макарова.

Здесь и ежик, и Чипполино, и Винни-Пух и все-все-все. И они, зачастую, оказываются дешевле советских игрушек. Цена в среднем пятьсот рублей и выше. По сравнению с прошлым годом цены на игрушки выросли в среднем на 10-20%. Сложнее найти лаки, блестки — подорожала коммуналка, жалуются производители. Успокаивает одно: на половинчатую елку надо в два раза меньше игрушек, а на угловую четвертинку — и того меньше.

