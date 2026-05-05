«Народный фронт» провел акцию «Огонь памяти» в Александровском саду

В Москве в Александровском саду прошла ежегодная патриотическая акция «Огонь памяти», организаторами которой выступил «Народный фронт». Эта инициатива направлена на сохранение памяти о подвиге народа СССР в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщил руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

«Невероятно сильное впечатление производит, когда эти доблестные люди, которым уже за 90, а кому-то и за 100 лет, встречают этот Вечный огонь из Александровского сада, вспоминают свой подвиг во имя великой Победы. <…> И в этот день мы опять становимся все рядом и понимаем, какую гигантскую цену мы заплатили за то, чтобы у нескольких поколений было мирное небо над головой», — сказал он на мероприятии.

Кузнецов напомнил, что акции уже десять лет, а «Народный фронт» является соорганизатором с 2021 года. На акции у Могилы Неизвестного Солдата присутствовали представители «Народного фронта», общественные деятели, а также военные корреспонденты.

Они перенесли частицы Вечного огня в специальные лампы, которые передадут более 400 ветеранам ВОВ в 71 регион России и 14 стран мира. Также частицу огня получат бойцы спецоперации. Чтобы сохранить пламя в целости, специалисты «Мосгаза» разработали уникальное оборудование. После получения лампы будут переданы в музеи, храмы, библиотеки, учебные заведения и антифашистские организации.

